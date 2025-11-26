Povrijeđeno više osoba u pucnjavi kod Bijele kuće.
Više osoba povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila danas kod Bijele kuće u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "CNN". Ranjen je i najmanje jedan član američke Nacionalne garde.
Pucnjava se dogodila u centru grada. Jake policijske snage su na licu mjesta.
BREAKING a lot of police and secret service activity around the White House. Sidewalks completely blocked off to foot traffic and cars. Press moved into briefing room inside the White House. Working for more information.pic.twitter.com/AW0Agndz4n— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews)November 26, 2025