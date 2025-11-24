U Madridu, španski antiteroristički policajci pucali su na 18-godišnjeg mladića osumnjičenog da je nožem napao tri osobe na ulici.

Izvor: YouTube/printscreen/Ruptly

Španski antiteroristički policajci su u subotu pucali na mladog džihadistu (18) osumnjičenog da je nožem izbo tri osobe na ulici u Madridu.

Napao je stariju ženu koja je zadobila povrede vrata i dvojicu muškaraca, teško povrijedivši jednog od njih nakon što ga je ubo u prsa. Tokom krvavog napada vikao je "Alahu ekber", izvještava San.

Pobjegao je sa mjesta događaja i zabarikadirao se u svom stanu. Njegov brat je ubrzo pozvao policiju i rekao da se osamnaestogodišnjak ponaša agresivno i da ima veliki nož.

Krenuo i na policajce

Policija je požurila na lice mjesta, opkolila zgradu, a zatim upala unutra. Mladić je dva puta pogođen elektrošokerom, a zatim četiri puta upucan zbog pokušaja napada. Završio je u bolnici sa teškim povredama. Ljekari su zbrinuli ljude koje je napao na ulici i utvrdili da niko od njih nije u životnoj opasnosti.

Osumnjičeni je vjerovatno bio pod uticajem droga. "Željeli bismo da se zahvalimo našim sugrađanima koji su djelovali kako bi neutralisali radikalizovanog mladića koji je napao tri osobe", saopštile su vlasti.