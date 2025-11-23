Ubistvo se dogodilo oko 11.40 sati, na Novom Beogradu, u ulici Bulevar Arsenija Čarnojevića, a T.P. je povredama podlegao na licu mesta.

T. P. (23) ubijen je juče na Novom Beogradu. Navodno, on je bio vođa navijača Partizana iz Zemuna. Policija i dalje traga za ubicom.

Ubistvo se dogodilo oko 11.40 sati, na Novom Beogradu, u ulici Bulevar Arsenija Čarnojevića, a T.P. je povredama podlegao na licu mesta.

Hitna pomoć, koja je došla po pozivu građana, nekoliko minuta nakon pucnjave, mogla je samo da konstatuje smrt mladića (23).

Prema nezvaničnim informacijama, u ubistvu su učestvovala dva napadača. Oni su, navodno, bili na skuteru koji nije imao registarske oznake i sa kacigama na glavi.

Kod okolnih zgrada, u blizini mesta gde je ubijen mladić, pronađeno je nekoliko čaura.

Kako tvrde mediji, T.P. je navodno pokušavao da pobegne od ubica.

Na snazi je akcija "Vihor 3" za teritoriju PS Novi Beograd i PS Zemun.

