Više državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je rješenje o zadržavanju Vasilija Mišurovića (22), osumnjičenog da je 18. novembra, u Dahni, pokušao da ubije M.S.

To je saopšteno danas iz tog tužilaštva.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici je obavilo saslušanje lica V.M. u svojstvu osumnjičenog i donijelo rješenje o zadržavanju navedenog lica, nakon čega je donijeta naredba o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora protiv istog lica zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju i krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", ističe se u saopštenju, prenose Vijesti.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici su dodali da se okrivljenom stavlja na teret da je 18.11.2025.godine, na benziskoj pumpi u Podgorici sa umišljajem pokušao da ubije M.S. i da je pri tom sa umišljajem doveo u opasnost život još dvije osobe D.K. i G.J., na način što je iz pištolja ispalio sedam metaka u pravcu oštećenog i nanio mu teške tjelesne povrede, a u kojem trenutku su se u neposrednoj blizini oštećenog nalazili i zaposleni na benziskoj pumpi, D.K. i G.J., čiji životi su neposrednim ispaljivanjem hitaca u njihovom pravcu, takođe dovedeni u opasnost.

"U daljem toku postupka, ovo tužilaštvo će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja konkretnog događaja, nakon čega će donijeti odluku u predmetu", piše u saopštenju.

Iz Uprave policije (UP) je ranije danas saopšteno da je Mišurović uhapšen, prenose Vijesti.

U saopštenju UP se navodi da je on osumnjičen za teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Mišurovićeva porodica tvrdi da se on dobrovoljno predao u prisustvu advokata.