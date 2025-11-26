Najmanje 13 osoba je poginulo, a 16 povrijeđeno u požaru koji je izbio u stambenom kompleksu u Hongkongu, prenosi Rojters.
Broj ljudi koji su još unutra je nepoznat, navela je vatrogasna služba, koja je saopštila i da je među poginulima jedan od njihovih pripadnika.
U stambenom kompleksu nalazi se dvije hiljade stanova, a sedam od njegovih osam zgrada je u plamenu, prenio je N1.
Oko 700 ljudi je evakuisano u privremeni smještaj.
Više od 700 pripadnika vatrogasnih i medicinskih službi raspoređeno je na mjesto požara, saopštile su vlasti na konferenciji za medije.
Kompleks Vang Fuk Court se nalazi u kvartu Tai Po, jednom od 18 okruga Hongkonga.
Lokalna televizijska kuća TVB saopštila je da je kompleks u procesu velikog renoviranja.
Vang Fuk Court je dio vladinog programa subvencionisanog stanovanja,a prema podacima sa veb-sajta te nekretnine, useljen je od 1983. godine.