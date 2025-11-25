"Sve raspoložive ekipe su na terenu. Ne zna se kolika je šteta".

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Požar koji je izbio večeras nakon 20 časova u Podgorici u naselju Nova Varoš, u blizini škole “21. Maj”, uspješno je ugašen .

Kako je za CdM kazao komandir službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović, gorjele su barake u blizini škole centra grada.

“Vatru je gasilo 12 vatrogasaca sa šest vozila na terenu. I pored nepristupačnog terena vatrogasci su uspjeli brzo da ugase požar koji je prijetio da se proširi i na stambene objekte”, kazao je Bojanović.