Tijelo za sada nepoznatog muškarca pronađeno je večeras u Savinom Selu kod Vrbasa, a prema nezvaničnim informacijacijama sumnja se na ubistvo, dok je policijski uviđaj na licu mjesta u toku.

Večeras je u Savinom Selu kod Vrbasa pronađeno tijelo za sada nepoznatog muškarca, prenosi Instagram stranica 192.rs.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se na ubistvo, a na tijelu su navodno uočene povrede koje liče na ubode. Za sada, međutim, nema zvanične potvrde da je riječ o ubistvu.

Na licu mesta u toku je policijski uviđaj, a više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

