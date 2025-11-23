Na terenu je angažovano više vatrogasnih vozila, dok su u pomoć pljevaljskim vatrogascima pritekli timovi iz Rudnika uglja i komunalnog preduzeća „Čistoća“, koji su obezbijedili dodatne cisterne. Na licu mjesta prisutni su i pripadnici policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U fabrici za proizvodnju peleta „Jasen“ u Pljevljima danas popodne izbio je požar, prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama, vatra je zahvatila krov objekta, a pripadnici Službe zaštite i spašavanja borili su se da spriječe širenje plamena na ostatak pogona, kao i na plato na kojem je uskladištena veća količina rezane građe.

Na terenu je angažovano više vatrogasnih vozila, dok su u pomoć pljevaljskim vatrogascima pritekli timovi iz Rudnika uglja i komunalnog preduzeća „Čistoća“, koji su obezbijedili dodatne cisterne. Na licu mjesta prisutni su i pripadnici policije.

Prema posljednjim informacijama, vatrogasci su u izuzetno teškim uslovima uspjeli da spriječe širenje požara na cijeli objekat i lokalizuju vatru. Ekipe i dalje rade na njenom potpunom obuzdavanju.

Komandir Službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja, Bogdan Bojović, kazao je da će uzrok požara biti poznat nakon uviđaja.