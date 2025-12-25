Njujork Niksi pobijedili Klivlend u Medison skver gardenu 126:124, iako su gubili 17 poena razlike u četvrtoj četvrtini.

Plejmejker Tajler Kolek, rezervista Njujork Niksa, heroj je prve utakmice u NBA ligi na Božić. U poslednjoj četvrtini utakmice protiv Klivlenda, ubacio je tri trojke i ukupno 11 poena, za ogroman preokret i za potvrdu koliko je jak domaći teren ekipe iz "Velike jabuke".

Njujork Niksi su pobijedili čak 15. put u ukupno 17 utakmica na svom terenu, iako se u nekoliko faza utakmice činilo da je to nemoguće da se dogodi. Najviše početkom poslednje četvrtine, kada su Kavalirsi imali vođstvo 103:86. Lider Klivlenda Donovan Mičel ubacio je 34 poena (4/9 za), Darijus Garland 20 (3/4 za tri), Džejlon Tajson 16 (2/4 za tri), Evan Mobli 14...Djelovalo je da Kavalirsi imaju pred sobom čistu situaciju u završnici utakmice u Medison skver gardenu, a onda se ukazao Kolek, plejmejker rođen 2001. godine, koji je u timu od prošle sezone i čiju eksploziju mnogi nisu očekivali u kultnoj dvorani ispunjenoj selebritijima.

Kolek je preuzeo na sebe veliki zadatak i ostvario ga. Pružio je pomoć prvoj zvijezdi tima Džejlenu Bransonu (34 poena, 6/12 za tri), efikasnom Džordanu Klarksonu (25 poena, 5/10 za tri) i saigračima. Kolek je završio meč sa ukupno 16 poena, uključujući i četiri postignute trojke iz pet pokušaja i uz to devet podeljenih asistencija.

Kolek ove sezone prosječno postiže 4,8 poena i u decembru je ušao u životnu formu, jer je odigrao već četiri utakmice u kojima je postigao 16 i više poena. U srijedu je protiv Minesote postigao čak 20 poena, mada je njegov tim izgubio. Bila je to najava njegove velike noći na katolički Božić.