Najmanje četiri osobe nastradale su u neviđenoj vatri koja je obuhvatila nekoliko zgrada stambenog kompleksa
Najmanje četiri osobe poginule su u stravičnom požaru koji je zahvatio nekoliko nebodera u Hongkongu!
Do 17.00 po lokalnom vremenu, sedam osoba je prebačeno u dvije bolnice na liječenje, navodi se.
Od njih, "četiri osobe su proglašene mrtvima, dvije osobe su u kritičnom stanju, a jedna osoba je u stabilnom stanju".
Snimci iz stambenog kompleksa Vang Fuk kort, u Tai Pou, u Hong Kongu, prikazuju dim koji kulja iz stambenih kula.
Još se ne zna uzrok ove tragedije.
(Kurir.rs/BBC/P.V.)