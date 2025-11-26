Najmanje četiri osobe nastradale su u neviđenoj vatri koja je obuhvatila nekoliko zgrada stambenog kompleksa

Izvor: Printscreen

Najmanje četiri osobe poginule su u stravičnom požaru koji je zahvatio nekoliko nebodera u Hongkongu!

Do 17.00 po lokalnom vremenu, sedam osoba je prebačeno u dvije bolnice na liječenje, navodi se.

Od njih, "četiri osobe su proglašene mrtvima, dvije osobe su u kritičnom stanju, a jedna osoba je u stabilnom stanju".









Snimci iz stambenog kompleksa Vang Fuk kort, u Tai Pou, u Hong Kongu, prikazuju dim koji kulja iz stambenih kula.









Još se ne zna uzrok ove tragedije.

(Kurir.rs/BBC/P.V.)