Zelenski je rekao da ključna teritorijalna pitanja ostaju neriješena u novom nacrtu od 20 tačaka, dodajući da će sastanak sa Trampom biti potreban kako bi se riješila najosjetljivija pitanja.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trampa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o tome kako okončati rat sa Rusijom.

„Bio je to zaista dobar razgovor, razgovarali smo o mnogim detaljima. Postoje neke nove ideje o tome kako se približiti pravom miru, a to se tiče formata, sastanaka i vremenskog okvira“, objavio je Zelenski na Telegramu.

Tramp se zalagao za sporazum o okončanju skoro četvorogodišnjeg rata, a posljednjih nedjelja mirovni napori koje predvode Vitkof i Kušner sporo napreduju. Ranije ove nedjelje, Zelenski je predstavio nacrt mirovnog plana od 20 tačaka koji je opisao kao glavni okvir za okončanje rata.

Nacrt predstavlja umanjenu verziju originalnog plana od 28 tačaka o kojem su Sjedinjene Države prethodno razgovarale sa ruskom stranom, a za koji se smatra da je u velikoj mjeri odgovarao Moskvi jer je zahtjevao od Kijeva da ustupi teritoriju i ograniči veličinu svoje vojske.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije danas da Moskva analizira dokumenta o završetku rata koja je u Moskvu iz Sjedinjenih Država donio ruski specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, međutim, odbacila je kao lažan izvještaj Blumberga o ruskim amandmanima na američki mirovni plan, tvrdeći da mediji nemaju pouzdane izvore bliske Kremlju. Reakcija je uslijedila nakon što je Volodimir Zelenski predstavio plan od 20 tačaka, koji Moskva vidi samo kao polaznu tačku za pregovore i kojim nije zadovoljna, posebno zbog pitanja Donbasa, NATO-a i veličine ukrajinske vojske.

Zelenski je rekao da glavni pregovarač Ukrajine, Rustem Umerov, planira da večeras obavi još jedan razgovor sa američkim pregovaračima.

„Zaista radimo 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji kako bismo okončali ovaj brutalni ruski rat protiv Ukrajine i osigurali da su svi dokumenti i koraci realni, efikasni i pouzdani“, rekao je Zelenski.