Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Policija je rasvijetlila krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i lišili slobode osumnjičenu L.K. (51).

Naime, sinoć je policiji oko 20:20 časova prijavljeno da je u Ulici IV proleterske došlo do požara u jednoj kući odakle se vatra velikom brzinom proširila na okolne kuće i zahvatilla osam stambenih objekata, saopštili su iz UP.



Policija je preduzela niz hitnih aktivnosti iz svoje nadležnosti i sa događajem upoznala tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je izašao na lice mjesta i naložio da se izvrši uviđaj u prisustvu vještaka za požare, eksplozije i havarije, te da se prikupe potrebna obavještenja na okolnosti ovoga događaja.



Nakon preduzetih mjera i radnji iz nadležnosti policije povratno je upoznat tužilac koji je naložio da se L.K. liši slobode zbog sumnje da je izvršila krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.