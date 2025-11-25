Izmijenjeni mirovni plan SAD i Ukrajine predviđa da ukrajinska vojska u miru bude ograničena na 800.000 ljudi, dok ključna teritorijalna pitanja ostaju predmet pregovora Trampa i Zelenskog.

Mirovni plan koji su odobrili ukrajinski i američki zvaničnici predviđa da se broj pripadnika ukrajinske vojske u mirnodopskim uslovima ograniči na 800.000, prenio je 25. novembra Financial Times, pozivajući se na neimenovane ukrajinske zvaničnike.

Vojska ove veličine i dalje bi bila druga najveća u Evropi posle Rusije i približila bi se svojoj sadašnjoj ratnoj brojnosti od oko 900.000 pripadnika.

Vest dolazi nakon što je početni mirovni plan, koji je Vašington predstavio prošle nedelje i koji je kritikovan zbog uslova koji u velikoj mjeri idu u korist Rusiji, predviđao ograničavanje ukrajinskih snaga na 600.000 vojnika.

Originalni dokument od 28 tačaka skraćen je na 19 nakon američko-ukrajinskih konsultacija u Ženevi, mada njegov potpuni sadržaj nije objavljen.

Najosjetljivija pitanja, prije svega ona koja se odnose na teritoriju, biće naknadno rešavana na nivou predsjednika Donalda Trampa i predsjednika Volodimira Zelenskog.

Dok je američki zvaničnik koga citira CBS News rekao da je Ukrajina pristala na izmijenjeni mirovni predlog, i dalje ostaje nejasno kakav je stav Moskve.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija zvanično nije dobila novu verziju, ali je upozorio da će je Moskva odbaciti ukoliko ne ispuni njene dugogodišnje zahtjeve.

Postoji nekoliko osjetljivih, ali ne i nerješivih detalja koji moraju da se razjasne i koji će zahtijevati dalje razgovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država, izjavila je portparolka Bijele kuće Karolin Levit.

Ukrajina nije javno potvrdila da pristaje na ograničavanje veličine svoje vojske. Kyiv Independent se obratio ukrajinskom Ministarstvu spoljnih poslova za komentar.

Kijev već dugo tvrdi da su bilo kakva ograničenja njegovih oružanih snaga crvena linija preko koje ne namjerava da pređe.

Gornja granica od 800.000 vojnika odražava kontra predlog koji su, prema izvještajima, ranije iznijeli Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka kao odgovor na američki dokument od 28 tačaka.

Konačna verzija mirovnog plana, osmišljena da okonča gotovo četvorogodišnji rat, ostaje nejasna jer su Sjedinjene Države navodno vodile nove razgovore sa Ukrajinom i Rusijom u Abu Dabiju.

Iako je Tramp obećao brzo okončanje rata između Rusije i Ukrajine, njegovi napori za prvih deset mjeseci na funkciji nisu doveli do proboja, pošto Moskva i dalje odbija prekid vatre i insistira na teritorijalnim zahtjevima, uključujući i to da Kijev prepusti celu Donjecku oblast.

(Telegraf/MONDO)