Tramp vjeruje da je blizu kraj rata u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp obratio se novinarima u Bijeloj kući uoči Dana zahvalnosti koji pada u četvrtak 27. novembra. Saopštio je da je rat u Ukrajini blizu kraja jer je postizanje sporazuma "blizu".

"Mislim da smo vrlo blizu sporazuma... Mislim da ostvarujemo napredak", rekao je američki predsjednik, prenosi "Skaj Njuz".

Potom je istakao da želi da okonča i ovaj rat pored nekoliko oružanih sukoba koje je završio od povratka na vlast u januaru ove godine. Takođe, očekivao je da će rat u Ukrajini rešiti mnogo lakše, naročito što mu je to bila jedna od ključnih tačaka u predizbornom periodu kada je u više navrata najavljivao da će "rat u Ukrajini riješiti za 24 sata".

Potom je istakao da želi da okonča i ovaj rat pored nekoliko oružanih sukoba koje je završio od povratka na vlast u januaru ove godine. Takođe, očekivao je da će rat u Ukrajini rešiti mnogo lakše, naročito što mu je to bila jedna od ključnih tačaka u predizbornom periodu kada je u više navrata najavljivao da će "rat u Ukrajini riješiti za 24 sata".

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.