Francuska policija uhapsila četiri osobe u vezi sa pljačkom dragulja iz Luvra, vrijednih 102 miliona dolara, ali ukradeni nakit i dalje nije pronađen.

Izvor: Sadak Souici/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Francuska policija uhapsila je u utorak još četiri osobe osumnjičene za učešće u pljački dragulja iz muzeja Luvr prošlog mjeseca, ali ukradenom nakitu, koji je velikim dijelom pripadao bivšoj francuskoj kraljevskoj porodici, i dalje nema traga, piše France 24.

Istraga se širi

Pariska tužiteljka Laura Beko potvrdila je nova hapšenja u istrazi drske dnevne pljačke carskih dragulja. "Radi se o dvojici muškaraca u dobi od 38 i 39 godina, te dvije žene u dobi od 31 i 40 godina, svi iz pariške regije", izjavila je Beko. Podsjećamo, zbog pljačke koja se dogodila 19. oktobra već su ranije privedene i optužene četiri osobe.

Plen vredan 102 miliona dolara i dalje nestao

Pljačka koja se odvila usred bela dana, u kojoj su četiri lopova pobjegla sa nakitom procijenjenim na 102 miliona dolara, ozbiljno je narušila ugled Luvra kao najposećenijeg muzeja na svijetu i čuvara neprocjenjivih umjetnina. Do danas, ukradenim draguljima nema traga.

Pljačka je trajala manje od sedam minuta

Pljačka se dogodila 19. oktobra u 9:30 ujutro, neposredno nakon što je Luvr otvorio vrata. Dvojica članova grupe provalila su u galeriju tako što su razbili prozor koji, prema dosadašnjim informacijama, nije bio adekvatno zaštićen.

Rezačem za metal otvorili su dvije vitrine i odnijeli osam komada vrijednog nakita. Među njima su smaragdna i dijamantna ogrlica koju je Napoleon I poklonio Mariji Lujzi, kao i tijara koja je nekada pripadala carici Eugéniji, supruzi Napoleona III.

Francuski mediji navode da je cijela akcija trajala manje od sedam minuta, a da su se pljačkaši u galeriji zadržali tačno 3 minuta i 58 sekundi. Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez izjavio je da na slučaju radi više od 100 istražitelja.

The moment the thieves fled the Louvre was caught on camera!



The robbers left the museum using a lift and then escaped on scooters.pic.twitter.com/D3xVW8maHe — NEXTA (@nexta_tv)October 23, 2025

Ravnateljka muzeja Lorence de Kar rekla je pred senatorima da se dogodio "težak propust". Potvrdila je da su sigurnosne kamere na spoljnim zidovima zgrade bile "znatno nedostatne", što je pljačkašima očigledno olakšalo ulazak i bjekstvo.

Nedugo nakon pljačke pojavile su se snimke ležernog bjekstva dvojice lopova. Na videu se vidi dvojica muškaraca obučena u crno kako se vanjskim teretnim dizalom polako spuštaju iz galerije Apolo. Jedan od njih nosi žuti reflektujući prsluk, a drugi motociklističku kacigu. Izgleda da je video snimljen s obližnjeg prozora u muzeju, sa pogledom na Quai Fransoa Miteran, gdje su lopovi prethodno parkirali ukradeni kamion sa 30-metarskim merdevinama koje su iskoristili za ulazak u galeriju na prvom spratu.