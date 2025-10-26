Dva muškarca uhapšena su zbog pljačke nakita vrijednog 76 miliona funti u Luvru, dok se sumnja da je jedan čuvar muzeja pomagao razbojnicima.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Dva osumnjičena uhapšena su zbog neviđene pljačke u Luvru, nedelju dana nakon što su razbojnici naoružani motornim testerama pobjegli sa nakitom vrijednim 76 miliona funti.

Jedan od uhapšenih priveden je dok je pokušavao da ukrca let za Alžir sa aerodroma Šarl de Gol u Parizu u subotu, prenosi "Le Parisien". Uhapšeni, obojica u tridesetim godinama, poreklom su iz departmana Sen-Sen-Deni u francuskoj prestonici, navode izvještaji.

Vjeruje se da su njih dvojica dio četvoročlane bande koja je 18. oktobra provalila u Luvr i odnijela neprocjenjiva blaga.

Lokalna policija ranije je saopštila da je pronašla digitalne forenzičke dokaze da je jedan član obezbeđenja muzeja bio u kontaktu s razbojnicima, što je izazvalo sumnje da je riječ o "poslu iznutra".

Izvor za "The Telegraph" izjavio je: "Pronašli smo digitalne dokaze koji pokazuju da je postojala saradnja između jednog od čuvara muzeja i lopova. Prenijete su povjerljive informacije o bezbjednosti muzeja, što im je omogućilo da znaju gde su slabe tačke."

Razbojnici su do muzeja dovezli dizalicu za namještaj i pomoću korpe se popeli uz fasadu do čuvene Galerije Apolon, gde je nakit bio izložen u vitrinama.

Za samo sedam minuta uzeli su devet blistavih komada iz kolekcije Napoleona i carice Žozefine, ali su jedan ispustili dok su bežali.

Nakon drske dnevne pljačke, muzej je bio prinuđen da nakit prebaci u dodatno obezbeđen trezor zbog otkrivenih ozbiljnih propusta u sigurnosti. Pod tajnom policijskom pratnjom, dragocenosti su premještene u Banku Francuske, udaljenu svega 500 metara.

Sada se čuvaju u bankinom trezoru "Souterraine", koji se nalazi 27 metara ispod sedišta i u kojem se inače drže francuske zlatne rezerve.

Taj trezor se smatra praktično neprobojnim, ima vrata debela pola metra, teška sedam tona, i betonski blok mase 17 tona.