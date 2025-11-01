Francuski mediji objavili su danas da je tridesetosmogodišnja žena, čije ime nije saopšteno, optužena za krađu u muzeju Luvr u Parizu prošlog mjeseca.

Izvor: Profimedia

Tridesetosmogodišnja žena, čije ime nije saopšteno, optužena je za krađu u muzeju Luvr u Parizu, objavili su danas francuski mediji.

Ona je optužena za saučesništvo u organizovanoj krađi i kriminalnoj zavjeri, čiji je cilj izvršenje krivičnog djela, a sud joj je odredio pritvor, prenosi Fonet.

Žena je uhapšena ranije ove nedjelje sa još četvoricom ljudi, od kojih su dvojica i ranije optuživani za krađe i kriminalnu zavjeru.

Nakit vrijedan 88 miliona EUR ukraden je iz najposjećenijeg muzeja na svijetu 19. oktobra, a BBC je naveo da su četiri muškarca izvela munjevitu krađu usred dana.

Prema pisanju medija, dvojica navodnih lopova, koji su ranije uhapšeni, priznali su umiješanost.

Osumnjičeni za pljačku Luvra stigli su ukradenim mehaničkim liftom montiranim na vozilo, kako bi pristupili Galeriji Apolona preko balkona, blizu Sene.

Muškarci su koristili sjekač za diskove da bi otvorili vitrine u kojima se nalazio nakit.

Tužioci su rekli da su lopovi bili unutra četiri minuta i da su pobjegli na dva skutera koji su čekali napolju u devet sati i 38 minuta, prije nego što su prešli u automobile.

Nakit nije pronađen.

Od incidenta, mjere bezbjednosti su pooštrene oko francuskih kulturnih institucija, a Luvr je poslije pljačke prebacio neke od svojih najvećih dragocjenosti u Banku Francuske.