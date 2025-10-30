Uhapšen je treći osumnjičeni za pljačku najpoznatijeg muzeja na svijetu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Treći osumnjičeni uhapšen je zbog pljačke u muzeju Luvr u Parizu, izvestila je francuska televizija BFM. Policija ga je uhapsila u srijedu uveče u pariskom regionu, muškarac se sumnjiči da je bio na mjestu zločina u trenutku kada je pljačka izvedena.

Podsjetimo, četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Luvru, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tokom radnog vremena ujutru 19. oktobra, što je otkrilo propuste u bezbjednosnom sistemu najposjećenijeg muzeja na svijetu.

Dvojica muškaraca uhapšena su prošlog vikenda zbog sumnje da su provalila u muzej kroz prozor na spratu i ukrala dragocjene predmete "djelimično su priznala" svoje učešće u pljački, saopštilo je parisko tužilaštvo. Dragulji još uvijek nisu pronađeni.