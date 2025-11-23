Ukrajina je zahvalna Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i predsjedniku Donaldu Trampu za sve napore SAD usmjerene na pomoć Kijevu, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Izvor: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Ukrajina je zahvalna SAD-u, svakom američkom srcu, a posebno Trampu za pomoć koja, počev od sistema "Džavelin", spašava ukrajinske živote“, napisao je Zelenski na Telegramu, nakon što je Tramp rekao da su ukrajinski lideri pokazali „nultu zahvalnost“ za američku pomoć.

Zelenski je zahvalio i Evropi, kao i grupama zemalja G7 i G20, za njihovu pomoć, navodeći da su napori da se takva podrška održi veoma važni, prenosi Rojters.

„Zato tako pažljivo radimo na svakoj tački, svakom koraku ka miru. Sve mora biti isplanirano kako treba kako bismo zaista okončali ovaj rat i spriječili da se rat ponovo dogodi “, napisao je Zelenski.