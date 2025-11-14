Američki predsjednik Donald Tramp odobrio je prodaju oružja Tajvanu, uprkos odnosima sa Kinom

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

SAD je odobrio prodaju djelova borbenih aviona Tajvanu u vrijednosti od 330 miliona dolara, saopštilo je Ministarstvo odbrane SAD sinoć. To je prva takva transakcija otkako je predsednik Donald Tramp preuzeo dužnost u januaru.

"Predložena prodaja će poboljšati sposobnost korisnika da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama održavanjem operativne spremnosti njegove flote aviona F-16, C-130 i drugih letelica", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Podrška Tajvanu uprkos odnosima s Kinom

Vašington ima zvanične diplomatske odnose sa Pekingom, ali održava nezvanične veze s Tajvanom i najvažniji je snabdijevač oružja ovom ostrvu. Sjedinjene Države su zakonom obavezane da obezbijede Tajvanu sredstva za odbranu. Ministarstvo odbrane Tajvana je u saopštenju navelo da očekuje da će prodaja "stupiti na snagu" u roku od mjesec dana.

"Sjedinjene Države nastavljaju da pomažu Tajvanu u održavanju dovoljne sposobnosti za samoodbranu, na čemu ministarstvo izražava zahvalnost", dodaje se.

Obezbeđivanje djelova pomoći će održavanju borbene spremnosti aviona i jačanju protivvazdušne odbrane, unapređenju odbrambene otpornosti i poboljšanju sposobnosti ostrva da odgovori na kineske prodore u takozvanoj sivoj zoni, saopštilo je ministarstvo.

Naporast napetosti između Kine i Tajvana

Kineska vojska redovno izvodi misije u vodama i vazdušnom prostoru oko Tajvana, koje vlasti u Tajpeju nazivaju aktivnostima "sive zone", osmišljenim da izvrše pritisak na ostrvo, ali koje se zaustavljaju prije stvarne borbe.

Kina tvrdi da je Tajvan njen teritorij pod demokratskom upravom i ne isključuje upotrebu sile kako bi preuzela kontrolu nad ostrvom, prenosi Index. Tajvanska vlada oštro odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu i kaže da samo narod Tajvana može da odlučuje o svojoj budućnosti.

Tramp kaže da mu je kineski predsjednik Si Đinping rekao da neće napasti Tajvan dok je republikanski lider na vlasti. Objavljivanje moguće prodaje oružja dolazi nakon što su se Tramp i Si sastali krajem prošlog mjeseca u Južnoj Koreji u nastojanju da obezbede trgovinski sporazum. Uoči sastanka, u Tajpeju je vladala bojazan da je Tramp možda na neki način "prodao" tajvanske interese Siju.