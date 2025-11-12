Sirijski lider Ahmad al-Šara posjetio je Bijelu kuću, gdje ga je Donald Tramp dočekao toplom dobrodošlicom i poklonom parfema, dok novinari nisu imali pristup Ovalnom kabinetu.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen

Sirijski predsjednik stigao je u Bijelu kuću sporednim ulazom. Novinari koji su pripremili neugodna pitanja o njegovoj džihadističkoj prošlosti, nisu bili pušteni u Ovalni kabinet.

Međutim, snimci prikazuju toplu dobrodošlicu koju je Ahmadu al-Šari priredio američki predsjednik Donald Tramp. "Ovo je muški parfem", rekao je Tramp dok je skidao zlatni čep sa bočice kolonjske vode i pošpricao vođu paravojne grupe povezane s Islamskom državom i Al-Kaidom.

"Ovo je najbolji parfem", dodao je Tramp i napomenuo da ima bočicu i za njegovu suprugu. Zatim se našalio: "Koliko imaš žena? Jednu?" Kada se Šara nasmijao i potvrdio da ima samo jednu suprugu, Tramp ga je prijateljski potapšao po ruci i uz osmijeh rekao: "S vama nikad ne znam."

Trump sprays Syrian president and his delegation with his own perfume



“Come here… this is the best scent! You too — take some. And here’s a bottle for your wife! How many wives do you have?”

“Just one.”

“Only one? Well, with you guys, you never know!”pic.twitter.com/OMlimZX0Ug — NEXTA (@nexta_tv)November 12, 2025

Promjena imidža

Ovaj posjet dio je međunarodne kampanje za promjenu imidža bivšeg džihadiste. Nakon što je odbacio vojnu uniformu, poručuje da pobunjeničke snage, uključujući njegovu organizaciju Hajat Tahrir al-Šam, više ne predstavljaju prijetnju Zapadu nakon svrgavanja režima predsednika Bašara al-Asada.

Neki Trampovi pristaše, poput krajnje desne aktivistkinje Laure Lumer, oštro su osudili susret u Bijeloj kući, podsjećajući na zločine koje su počinile Šarine snage. "Da se zna, meni to nije nimalo smiješno", objavila je Lumer, dok se video u kojem se Tramp šali i maše bočicom parfema širio društvenim mrežama.

Bez medijske pompe

Trampovi saradnici preduzeli su mjere opreza tokom posjete. Sirijskom predsjedniku nije bilo dozvoljeno da se limuzinom doveze do Zapadnog krila, nije bilo zastava, počasne straže niti rukovanja pred kamerama. Njegov automobil primijećen je na podzemnom ulazu West Executive Drivea, koji se obično koristi za krizne situacije ili tajne posjete kongresnih delegacija. Tramp se odlučio da novinari ne budu prisutni u Ovalnom kabinetu, iako inače voli takve trenutke da iskoristi za komunikaciju s medijima.

Sirija se pridružila koaliciji protiv ISIL-a

Tramp je više puta pokazao spremnost da se sastaje s liderima koji su ranije bili u nemilosti američkih administracija. Ove godine je, na primjer, pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na samit na Aljasci i ponudio sastanak sa Kim Džong-unom, sjevernokorejskim diktatorom.

Tramp i njegovi saveznici tvrde da se rezultati postižu kroz dijalog. Dan nakon posete Bijele kuće, sirijski predsjednik objavio je da se njegova zemlja pridružila globalnoj koaliciji protiv Islamske države.

Zauzvrat, Tramp je produžio izuzeće od sankcija prema "Caesar Actu", zakonu uvedenom zbog kršenja ljudskih prava pod Asadovim režimom. Potpuno ukidanje sankcija morao bi da odobri Kongres.

Tramp nije krio utisak koji je Šara ostavio na njega: "Dolazi iz vrlo teškog okruženja i čvrst je čovjek. Sviđa mi se."