Američka pomorska udarna grupa, sa najvećim nosačem aviona USS Gerald R. Ford i više od 4.000 mornara, ušla je u karipske vode nakon isplovljavanja iz okolice Splita 24. oktobra.

Američka pomorska udarna grupa, predvođena najvećim ratnim brodom na svijetu, USS Džerald R. Ford, stigla je u karipske vode nakon što je 24. oktobra isplovila iz okoline Splita, potvrdila je američka mornarica. Dolazak udarne grupe brodova, koju je poslao američki predsjednik Donald Tramp, dolazi usred tenzija sa Venecuelom i kontroverznih napada na brodove osumnjičene da prevoze drogu, piše BBC.

Ovaj potez je izazvao burne reakcije. Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je SAD da su "izmislile" krizu kako bi pokušale da sruše levičarsku socijalističku vladu. Tenzije rastu i sa Kolumbijom, čijeg je predsjednika Gustava Petru Tramp nazvao "nasilnikom i lošim momkom".

Petro je u utorak naredio kolumbijskim snagama bezbijednosti da obustave razmenu obavještajnih podataka sa američkim agencijama dok se napadi na brodove ne zaustave. Na društvenoj mreži X je rekao da borba protiv droge "mora biti podređena ljudskim pravima karipskog naroda".

Šta kaže Pentagon?

U saopštenju američke mornarice navodi se da je udarna grupa ušla u zonu odgovornosti Južne komande SAD 11. novembra. Snage uključuju nosač aviona USS Džerald R. Ford sa više od 4.000 mornara i desetinama aviona, kao i razarače sa vođenim raketama i druge brodove.

Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da će snage "poboljšati sposobnost SAD da otkrivaju, prate i prekidaju ilegalne aktere i aktivnosti koje podrivaju bezbijednost i prosperitet SAD" i pomoći u "prekidanju trgovine narkoticima" i kriminalnih bandi u regionu.

Udarna grupa pridružila se već značajnom vojnom prisustvu u regionu, uključujući hiljade vojnika, nuklearnu podmornicu i avione stacionirane u Portoriku. Zajedno, oni čine najveće američko vojno prisustvo u i oko Latinske Amerike u poslednjih nekoliko decenija.

Kontroverzni napadi i ljudska prava

SAD nastavljaju as napadima na navodne brodove sa drogom, tvrdeći da su neophodni za zaustavljanje protoka narkotika u zemlju. Do sada je izvršeno najmanje 19 takvih napada na Karibima i istočnom Pacifiku, u kojima je poginulo najmanje 76 ljudi. Ranije ove nedelje objavljeno je da je još šest ljudi ubijeno u dva dodatna napada na Pacifiku. Ovi napadi su izazvali zabrinutost među posmatračima zbog mogućih kršenja ljudskih prava i pravednog postupka.

U međuvremenu, kolumbijski predsjednik Petro se takođe suočava sa kritikama i sankcijama SAD zbog, kako se navodi, nevoljnog odgovora na aktivnosti grupa za trgovinu drogom. U utorak su kolumbijski vojni zvaničnici otkrili da su sami izvršili smrtonosne vazdušne napade na gerilsku grupu u regionu Amazona, ubivši 19 ljudi, javio je AFP.

Trampov stav

Početkom novembra, predsednik Tramp je umanjio značaj sugestija da planira da svrgne vladu Venecuele ili započne rat. U intervjuu za CBS, Tramp je opravdao napade na brodove rekavši da "svaki brod koji vidite uništen ubija 25.000 ljudi od droge i uništava porodice širom naše zemlje".

Na pitanje da li SAD planiraju kopneni napad, Tramp je odbio da to isključi. "Ne bih bio sklon da kažem da bih to uradio... Neću vam reći šta ću uraditi sa Venecuelom, da li ću to uraditi ili ne", rekao je.