Džefri Epstin pomenuo je više puta u privatnim mejovima Donalda Trampa, ističući da je on znao za djevoke i da je provodio vrijeme sa žrtvama trgovine ljudima.

Izvor: X/@Chesschick01

Osuđeni se*sualni prestupnik Džefri Epstin, u privatnim mejlovima više puta je pominjao Donalda Trampa, otkrivaju novoobjavljeni dokumenti koje su u sredu objavili demokratski članovi Odbora za nadzor Predstavničkog doma.

Prema prepisci, Epstin je tvrdio da je Tramp provodio značajno vrijeme sa ženom koju demokrate opisuju kao žrtvu trgovine ljudima i da je "znao za djevojke".

Izvor: X/@Chesschick01

Sadržaj spornih mejlova

Mejlovi su bili upućeni dugogodišnjoj Epstinovoj saradnici Gilejn Maksvel, koja je osuđena za trgovinu ljudima radi se*sualnog iskorišćavanja, kao i piscu Majklu Vulfu. U jednoj poruci od 2. aprila 2011. godine, Epstin je pisao Maksvel:

"Želim da razumiješ da je pas koji nije zalajao Tramp, provela je sate s njim u mojoj kući, nikada nije pomenuta. Šef policije. I tako dalje. Ja sam 75% tamo".

Maksvel je na to kratko odgovorila: "Razmišljala sam o tome".

Ime osobe na koju se Epstin referisao redigovano je radi zaštite identiteta. Kontekst poruke nije potpuno jasan, ali je poslata nekoliko godina nakon što je Epstin 2008. priznao krivicu za podvođenje prostitutki, uključujući i maloljetnu osobu. Treba naglasiti da Tramp nije primio niti poslao nijedan od ovih mejlova i da nije optužen ni za kakvo krivično djelo u vezi sa Epstinom ili Maksvel.

Izvor: X/@Chesschick01

Izjava Gilejn Maksvel

Ovi dokumenti objavljeni su u trenutku pojačanog političkog pritiska u Vašingtonu da savezna vlada objavi svoje spise o pokojnom finansijeru, koji je 2019. godine izvršio samoubistvo u zatvoru.

Gilejn Maksvel je, s druge strane, ranije ove godine u jednom intervjuu izjavila kako "nikada nije vidjela predsjednika u bilo kakvom neprimjerenom okruženju" i da se ne seća da je ikada vidjela Trampa u Epstinovoj kući.

"Predsjednik nikada nije bio neprimjeren ni prema kome. U vremenima kada sam bila s njim, bio je džentlmen u svakom pogledu", rekla je Maksvel.

Prepiska sa Majklom Vulfom

Među objavljenim dokumentima nalazi se i prepiska između Epstina i Vulfa, autora knjige o Trampovoj Bijeloj kući.

U januaru 2019. godine, Epstin se u mejlu Vulfu osvrnuo na Trampovu tvrdnju da ga je izbacio iz svog kluba Mar-a-Lago.

"Tramp je rekao da me zamolio da dam ostavku", napisao je Epstin, dodajući:

"Nikada nisam bio član… naravno da je znao za djevojke jer je tražio od Gilejn da prestane".

Iz Bijele kuće su ranije poručili da je Tramp zabranio Epstinu pristup klubu "jer je bio jeziv", a sam Tramp je izjavio da je razlog prekida odnosa bio taj što je Epstin vrbovao mlade žene koje su radile u spa centru Mar-a-Lago, prenosi Index. U drugom mejlu, u decembru 2015. godine, Vulf je upozorio Epstina da CNN na predstojećoj debati planira da pita Trampa o njihovom odnosu.

Epstin je zatim upitao kakav odgovor bi trebalo da smisli za Trampa, na šta mu je Vulf odgovorio:

"Mislim da bi trebalo da ga pustiš da se sam uplete. Ako kaže da nikada nije bio u avionu ili u kući, to ti daje vrijednu PR i političku prednost. Možeš da ga 'okačiš' na način koji ti potencijalno donosi korist, ili, ako stvarno izgleda da bi mogao da pobijedi, mogao bi da ga spaseš, stvarajući dug".