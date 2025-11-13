Mjesec dana prije sastanka Trampa i Putina 2018, Džefri Epstajn je nudio Kremlju da im objasni Trampovo ponašanje, pokazuju novoobjavljeni mejlovi.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Skoro mjesec dana prije nego što se tadašnji američki predsjednik Donald Tramp sastao s ruskim liderom Vladimirom Putinom u Helsinkiju 2018. godine, Džefri Epstajn pokušao je da pošalje poruku Kremlju: "ako želite da razumijete Trampa, razgovarajte sa mnom".

To otkrivaju novoobjavljene imejl poruke koje prikazuju zapanjujuću mrežu međunarodnih kontakata pokojnog osuđenog pedofila, piše Politiko.

Ponuda ruskom ministru

"Mislim da biste mogli Putinu da predložite da Lavrov dobije uvid razgovarajući sa mnom", napisao je Epstajn u mejlu od 24. juna 2018. godine Torbjornu Jaglandu, bivšem premijeru Norveške koji je tada bio na čelu Saveta Evrope.

Lavrov je, očigledno, bio referenca na Sergeja Lavrova, dugogodišnjeg ruskog ministra spoljnih poslova.

U porukama, koje su danas objavili istražitelji Kongresa, Epstajn je naveo i da je ranije o Trampu razgovarao s Vitalijem Čurkinom, uticajnim ruskim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama, prije Čurkinove smrti 2017. godine.

"Čurkin je bio sjajan", napisao je Epstajn. "Razumeo je Trampa nakon naših razgovora. Nije komplikovano. Mora da vidi da nešto dobija, tako je jednostavno."

NEW: Jeffrey Epstein said in emails that he had been advising the Russian government on how to deal with Donald Trump, one of several cases in which he wielded his connections to try to influence the course of foreign affairs. w@nahaltoosihttps://t.co/bofEWKcLqCpic.twitter.com/4PQ4FAfcWf — Kyle Cheney (@kyledcheney)November 12, 2025

Reakcije iz Bijele kuće

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, ali je portparolka Karolin Levit na brifingu rekla da "širi skup mejlova ne dokazuje apsolutno ništa osim da predsjednik Tramp nije učinio ništa pogrešno"

Tramp je kasnije objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social: "Demokrate ponovo pokušavaju da ožive prevaru Džefrija Epstajna jer će učiniti sve da skrenu pažnju s toga koliko su loše prošli s blokadom vlade."

Analiza samita u Helsinkiju

U mejlovima, Jagland je odgovorio da se sledećeg dana sastaje s Lavrovljevim pomoćnikom i da će predložiti kontakt s Epstajnom. Nije jasno da li je do tog sastanka ikada došlo.

Epstajn je kasnije komentarisao Trampov sastanak s Putinom, koji je širom sveta kritikovan zbog Trampovog popustljivog odnosa prema ruskom lideru.

"Imaju li Rusi nešto o Trampu? Danas je bilo užasno čak i po njegovim standardima", napisao je Leri Samers, bivši ministar finansija u Klintonovoj administraciji, u mejlu Epstajnu 16. jula 2018, na dan samita u Helsinkiju.

"Moj mejl je pun sličnih komentara. Vau", odgovorio je Epstajn sledećeg dana. "Siguran sam da on misli da je prošlo super. Misli da je šarmirao svog protivnika... Nema pojma o simbolici. Nema pojma o većini stvari." Trampovo vođenje samita nazvao je "predvidljivim".

Široka mreža međunarodnih kontakata

Mejlovi takođe pokazuju kako se Epstajn često hvalio svojim međunarodnim vezama. U prepisci s bivšim Trampovim savjetnikom Stivom Benonom, napisao je da mora da bude fizički prisutan u Evropi ako želi da ima uticaj na kontinentu.

"Ako hoćeš da igraš ovdje, moraš da provedeš vrijeme. Evropa na daljinu ne funkcioniše", napisao je Epstajn, nudeći Benonu da mu organizuje sastanke s evropskim liderima.

U drugim prilikama jednostavno se hvalio svojim vezama. "Možeš li da veruješ da mi je MBS poslao ŠATOR sa svim tepisima", napisao je milijarderu Tomu Pricikeru u decembru 2016, misleći na Mohameda bin Salmana, sadašnjeg saudijskog prestolonaslednika.

Među Epstajnovim međunarodnim kontaktima bio je i sultan Ahmed bin Sulajem, biznismen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. On je Epstajna, dvije nedelje prije Trampove inauguracije, pitao da li treba da "prihvati poziv" koji mu je uputio Trampov saradnik Tom Barak.