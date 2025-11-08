U svom govoru u Omahi, Bajden je direktno prozvao Trampa, rekavši da je osramotio Sjedinjene Države i stavio interese bogatih iznad interesa običnih Amerikanaca.

Izvor: YouTube/Printscreen/ The White House

Bivši predsjednik SAD Džo Bajden kritikovao je svog nasljednika Donalda Trampa, ističući da on ne uništava samo Istočno krilo Bijele kuće, već i temelje američke demokratije.

„Znao sam da će Tramp lansirati kuglu za rušenje na državu, ali priznajem, nisam očekivao da će bukvalno biti kugle za rušenje“, rekao je Bajden tokom konvencije Demokratske stranke u Nebraski, prenosi CNN.

Bajden se referisao na radove koje je Tramp započeo na Istočnom krilu Bijele kuće, gdje gradi balsku dvoranu, a zbog čega je taj dio srušen. „To je savršen simbol njegovog predsjedništva. Tramp je doneo ruševnu kuglu ne samo kući tog naroda, već i Ustavu, vladavini prava i samoj našoj demokratiji“, istakao je osamdesetdvogodišnji bivši predsjednik.

U svom govoru u Omahi, Bajden je direktno prozvao Trampa, rekavši da je osramotio Sjedinjene Države i stavio interese bogatih iznad interesa običnih Amerikanaca. Kao pozitivne primjere naveo je pobjede demokrata na guvernerskim izborima u Nju Džerziju i Virdžiniji, kao i pobjedu Zohrana Mamdanija u Njujorku, koje je opisao kao „svijetle tačke u veoma, veoma mračnom trenutku“.

Bajden se rijetko pojavljivao u javnosti otkako je napustio funkciju u januaru, a u maju je objavljeno da boluje od raka prostate.