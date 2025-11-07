Tramp i Orban razgovarali su o kraju rata u Ukrajini.

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i premijera Mađarske Viktora Orbana počeo je u Bijeloj kući u Vašingtonu. Nakon uvodnog dijela, brzo su prešli na temu kraja rata o Ukrajini.

"Orban razumije Vladimira Putina, dobro ga poznaje. Mislim da Orban razumije da ćemo mi rat okončati u ne tako dalekoj budućnosti", rekao je Tramp.

Orban se složio sa američkim predsjednikom. Potom je iznio svoje mišljenje oko neslaganja njegove zemlje i Evropske unije.

"Nismo ujedinjeni sa Briselom oko pristupa rešavanja rata. Jedine države koje su za mir su Sjedinjene Države i mala Mađarska. Sve druge vlade preferiraju nastavak rata jer veruju da Ukrajina može da pobijedi. Potrebno je čudo da se to dogodi", objasnio je Orban, a Tramp je samo klimnuo glavom i dodao "Da, slažem se".

