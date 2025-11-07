Ukrajina će podržati sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina u Mađarskoj, pod uslovom da na sastanku bude postignut sporazum o prekidu vatre i kraju rata, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je, kako prenosi Tanjug, rekao da mađarski premijer Viktor Orban, koji je danas u Bijeloj kući razgovarao sa Trampom, “želi da dovede Trampa u Mađarsku kako bi se sastao sa ruskim diktatorom”.

“Znate naš stav. Ako dođe do sastanka koji definitivno obezbijedi prekid vatre i kraj rata, Ukrajina će podržati određene formate”, rekao je Zelenski, prenosi portal RBK Ukrajina.

On je dodao da ako su takvi sastanci neophodni za biračko tijelo mađarskog premijera i ne daju nikakve rezultate, onda ih Ukrajina neće podržati.

Zelenski je kazao i da se u Pokrovsku, strateški važnom gradu na istoku Ukrajine za koji Moskva tvrdi da je opkoljen, nalazi oko 314 ruskih vojnika.

On je ocijenio da situacija u Pokrovsku ostaje teška i da je cilj ruskih snaga brza okupacija grada.

Prema njegovim riječima, za tri dana je zabilježeno 220 napada na Pokrovsk.

Zelenski je napomenuo da je za Rusiju veoma važno da zauzme Pokrovsk kako bi pokazala uspjehe na bojnom polju i “promovisala narativ da će navodno moći da zauzme cijeli Donbas”.