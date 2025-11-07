Mađarski premijer Viktor Orban pregovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i tako potpuno oslobodio Mađarsku američkih sankcija.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Nakon sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, mađarski premijer Viktor Orban otkrio je da je Mađarska ispregovarala trajno oslobađanje od američkih sankcija koje se odnose na kupovinu ruske nafte i gasa.

Orban se diplomatskim uspehom pohvalio na konferenciji za novinare za mađarske medije nakon završetka sastanka u Beloj kući.

"Danas je bio veliki diplomatski dan. Ne samo da je održan samit premijera i predsjednika, već su održani i diplomatski sastanci na ministarskom nivou o svim pitanjima gdje postoje važni mađarski interesi i koja spadaju u nadležnost vlade. U vezi sa Turskim tokom i gasovodom Prijateljstvo, dobili smo neodređeno i potpuno izuzeće od sankcija protiv Rusije. Ovo će značajno smanjiti trenutne troškove Mađarske", rekao je Orban, kako prenosi Indeks.

Mađarska je, otkrio je, potpisala i nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. U budućnosti će tako kupovati nuklearno gorivo od kompanije Vestinghaus, a u Mađarsku će se isporučivati male modularne elektrane. Amerikanci će takođe obezbijediti tehnologiju koja će Mađarskoj omogućiti bezbjedno skladištenje neiskorišćenih gorivnih elemenata.

Orban je neposredno prije toga na Fejsbuku objavio poruku zahvalnosti Trampu, koji ga je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući pohvalio i poručio da je njegov obožavalac.

Oglasio se i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, podijelivši fotografiju na kojoj potpisuje sporazum sa američkim šefom diplomatije Markom Rubijom.

"Potpisali smo, snabdijevanje Mađarske energijom je sigurno", objavio je Sijarto.

Kada je riječ o mirovnim nastojanjima vezanim za rat u Ukrajini, Orban kaže da je Trampu ponudio podršku i da će podržati američku inicijativu kako bi se postigao mir između Rusije i Ukrajine. Istakao je i da je inicijativa za sastanak Trampa i Putina u Budimpešti još uvijek aktuelna.

"Sastanak će se održati u glavnom gradu Mađarske, kada za to dođe vrijeme", poručio je.