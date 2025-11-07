Američke kompanije žele da povećaju izvoz nafte u Evropu, i da potpuno eliminišu ruski gas koji se šalje širom zapadne Evrope.

Izvor: Profimedia

Globalna ulaganja u obnovljive izvore energije pokazala su se neplodnim i svijet bi trebalo da se usredsredi na pouzdano snabdijevanje fosilnim gorivima, rekli su ove nedelje američki ministri energetike i unutrašnjih poslova, pokušavajući da ubijede Evropu da kupuje više američke nafte i gasa, prenosi danas Rojters.

SAD su postale vodeći evropski dobavljač nafte i gasa, a američke kompanije nastoje da povećaju taj udio u trenutku kada Evropska unija želi potpuno da obustavi preostali uvoz ruskih energenata.

Zamjena ruskog gasa

Poruka američkih zvaničnika na energetskoj konferenciji u Atini ove nedelje naglašava promjenu američke politike pod Trampovom administracijom, koja je ublažila propise o zaštiti životne sredine i ističe "dominaciju" nafte i gasa kao središnjeg pokretača američke ekonomije i međunarodnog uticaja.

"To jednostavno ne funkcioniše", rekao je američki ministar energetike Kris Rajt o prelasku na obnovljive izvore energije na konferenciji, gdje su američke kompanije najavile ugovore o snabdijevanju i bušenju gasa u Evropi.

On je istakao da je svijet potrošio između četiri i osam biliona dolara na povezivanje solarnih elektrana i vjetroparkova na mrežu, ali da su prošle godine takvi izvori i dalje činili samo 2,6 posto globalne energije, prenosi Index. Rajt je takođe rekao da želi da SAD zamijene "svaku molekulu" ruskog gasa koji i dalje pristiže u zapadnu Evropu.

Suprotnost sa ciljevima EU

SAD proizvode više od 20 miliona bačva nafte i tečnih naftnih derivata dnevno, odnosno svaku petu na svijetu.

Američke izjave su u potpunoj suprotnosti sa ciljevima brojnih zemalja EU, koje su se ove nedelje saglasile da smanje emisije za 90 posto do 2040. godine u odnosu na nivoe iz 1990, iako je taj cilj ublažen u odnosu na prethodne planove.