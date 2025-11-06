Ukrajinski napad na rafineriju u Volgogradu, ruske vlasti objavile da je najmanje jedna osoba poginula u 24-spratnoj stambenoj zgradi, u industrijskoj zoni izbio požar

Izvor: Printscreen/X

Najmanje jedna osoba je poginula u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti u Rusiji, saopštile su lokalne vlasti.

Napad je bio tokom noći i izazvao je požar u industrijskoj zoni.

"Nakon terorističkog napada dronom na stambenu zgradu od 24 sprata, oštećeni su balkoni, a prozori na okolnim stanovima su razbijeni. Jedan 48-godišnji civil je poginuo", objavio je guverner regiona Andrej Bočarov na Telegramu.

Požar je izbio usled pada krhotina drona, a šteta je pričinjena u nekoliko gradskih okruga, dodao je guverner.

Ukrainian UAVs attacked Volgograd last night. At least three impacts were recorded.



At least two drones impacted the Volgograd Oil Refinery (48.48916, 44.62722), where a large fire can be seen burning.



One drone impacted a high-rise residential building, however it's unclear if…pic.twitter.com/7Y7vPt1IzR — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)November 6, 2025

Video shows the aftermath of a Russian air-defense missile striking a residential building in Volgograd this evening while intercepting Ukrainian drones.



Geolocation: 48.62607, 44.42368



1/2pic.twitter.com/hIXUek7bmo — Zaryon OSINT (@zarGEOINT)November 5, 2025

Prema tvrdnji ukrajinskih korisnika društvene mreže X cilj napada bila je rafinerija nafte u Volgogradu, koja je bila u plamenu nakon udara.

Stambenu zgradu je, prema mišljenju jednih, pogodio dron koji je skrenut sa rute ruskim elektronskim ometanjem, a po drugima udar je djelo sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Pancir koji je pokušao da obori bespilotnu letjelicu i umjesto toga projektilom pogodio neboder.

(Kurir.rs/Beta-AFP/X/Prenio: N. V.)