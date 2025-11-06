Velika rafinerija kompanije Lukoil u ruskom Volgogradu prestala je sa radom posle masovnog napada ukrajinskih dronova, potvrdila su tri nezavisna izvora iz energetskog sektora.

Ukrajinski dronovi pogodili su glavnu rafineriju Lukoil u Volgogradu, zaustavljajući proizvodnju i izazivajući teška oštećenja u industrijskoj zoni Krasnoarmejsk.

Napad je pogodio glavne proizvodne jedinice rafinerije, uključujući CDU-5, kapaciteta 9.100 tona nafte dnevno, i postrojenje za hidrokreking od 11.000 tona dnevno. Radi se o pogonima koji čine gotovo petinu ukupnog kapaciteta rafinerije, što predstavlja ogroman udarac za rusku naftnu industriju.

"Rafinerija je zaustavljena, CDU-5 je goreo, a hidrokreker je delimično uništen", izjavio je jedan od izvora za Rojters. Kompanija Lukoil do sada se nije oglasila povodom incidenta.

Volgogradska rafinerija, jedna od najvećih u Rusiji, prošle godine je preradila više od 13 miliona tona nafte, što predstavlja oko 5 odsto ukupnog ruskog kapaciteta.

The Lukoil refinery in Volgograd, russia and an oil depot in Simferopol, occupied Crimea also got a visit from good Ukrainian drones.pic.twitter.com/BSNjXLGV1O — Kvist (@kvistp)November 6, 2025

Ovaj napad je dio šireg vala ukrajinskih udara dronovima na rusku energetsku infrastrukturu. Samo u četvrtak, prema podacima iz Moskve, lansirano je najmanje 75 dronova, a u požarima je život izgubila najmanje jedna osoba, dok su desetine letova širom Rusije otkazane.

Guverner Volgogradske oblasti, Andrej Bočarov, potvrdio je da je 48-godišnji muškarac poginuo od šrapnela, a da je industrijska zona Krasnoarmejsk, u kojoj se nalazi rafinerija, pretrpjela teška oštećenja.

Volgograd, nekadašnji Staljingrad, ponovo je postao poprište ratnih udara – ovog puta ne artiljerijom, već bespilotnim letjelicama, pokazujući novu dimenziju sukoba u regionu.

