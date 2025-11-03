Najmanje 15 civila je poginulo, a 20 povrijeđeno u ruskim napadima širom Ukrajine tokom proteklog dana, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Najmanje 15 civila je poginulo, a 20 drugih je povrijeđeno tokom proteklog dana u ruskim napadima širom Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici 2. novembra.

Prema podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći gađala Ukrajinu sa dvije balističke rakete Iskander M i 79 napadačkih dronova, među kojima je bilo oko 50 tipa "Šahed", kao i dronova tipa "Gerbera" i mamaca.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 67 dronova, dok je 12 pogodilo mete na šest različitih lokacija, navodi Vazduhoplovstvo.

U Zaporoškoj oblasti, ruske snage izvele su 753 napada na 18 naselja, saopštio je guverner Ivan Fedorov. U napadima je poginula jedna osoba, a povrijeđene su četiri, među njima i 91-godišnji muškarac.

Vlasti su primile 31 prijavu o oštećenju kuća, stanova, vozila i infrastrukture. Nakon napada, bez struje je ostalo 11.434 potrošača, a energetske ekipe rade na otklanjanju posledica, rekao je Fedorov.

U Donjeckoj oblasti pet osoba je poginulo, a dvije su povrijeđene u ruskim napadima, saopštio je guverner Vadim Filaškin.

Filaškin je dodao da su napadi na energetska postrojenja doveli do potpunog nestanka struje u cijeloj oblasti.

"Cijela Donjecka oblast je bez struje. Zbog neprijateljskih udara na infrastrukturu, u nacionalnoj mreži počela su vanredna isključenja", rekao je on. Hitne službe rade na obnovi napajanja.

U Odeškoj oblasti dvoje ljudi je poginulo, a troje povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na civilnu infrastrukturu, naveo je guverner Oleh Kiper. Tokom udara zapalilo se pet kamiona, četiri prazna i jedan natovaren sojom.

U Hersonskoj oblasti ruske snage izvele su napade dronovima, artiljerijom i iz vazduha na više od 20 naselja, uključujući Herson, izjavio je guverner Oleksandr Prokudin. Poginula je jedna osoba, a dvije su povređene.

Napadi su bili usmjereni na stambene četvrti, kao i na ključnu i društvenu infrastrukturu, pri čemu su oštećene četiri stambene zgrade, 12 kuća i više vozila.

U Dnjepropetrovskoj oblasti poginule su četiri osobe, među njima i jedanaestogodišnje i četrnaestogodišnje dijete, a šest osoba je povrijeđeno u ruskim napadima dronovima, saopštio je guverner Vladislav Hajvanenko.

U Harkovskoj oblasti, 54-godišnji muškarac je poginuo u ruskim napadima, rekao je guverner Oleh Sinjehubov. Dodao je da je 6.996 potrošača privremeno bez struje.

U Sumskoj oblasti guverner Oleh Hrigorov izjavio je da je jedna osoba poginula, a dvije su povrijeđene u ruskim napadima. Dvadesetdevetogodišnji muškarac povrijeđen je kada je njegov automobil pogođen dronom. Ruske snage izvele su 61 napad na 26 naselja.

U Černigovskoj oblasti guverner Vjačeslav Čaus rekao je da su ruske snage izvele 53 napada širom regiona, pri čemu je jedan civil povrijeđen, a civilna i kritična infrastruktura oštećene. U okrugu Korjukivka ruska balistička raketa pogodila je poljoprivredno preduzeće.