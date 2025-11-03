Zemljotres magnitude 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Tursku.
Zemljotres magnitude 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Tursku, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio večeras oko 21:20 časova u zapadnoj Turskoj.
Epicentar je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 39.2272 i dužine 28.1731 sjeverno od Izmira. Zasad nema izvještaja o pričinjenoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima.
#Earthquake(#deprem) possibly felt 21 sec ago in#Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)November 3, 2025
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!pic.twitter.com/MLTYrBxRK1