Snimci razornog zemljotresa u Turskoj.

Izvor: X/@thePulseGlobal

Tursku je večeras pogodio razoran zemljotres magnitude 6,1 stepen po Rihterovoj skali, epicentar je na oko 10 kilometara od mesta Sindirgi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci razornog potresa. Kako se može vidjeti na brojnim snimcima, ljudi su panično istrčavali na ulice iz svojih kuća i zgrada u kojima žive.

"Bio je izuzetno jak zemljotres, udarac se baš osjetio", navode svjedoci potresa na sajtu "EMSC-a", evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.

Several buildings collapse in Balıkesir, Turkey after a 6.1-magnitude earthquake.#Deprempic.twitter.com/209LYkTy8o — the Pulse (@thePulseGlobal)October 27, 2025

Nakon ovog zemljotresa, odmah su uslijedila još dva manja potresa magnitude 3,8 i 3,4 stepena po Rihterovoj skali. Zasad nema informacija o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti.