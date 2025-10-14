Snažan zemljotres u Turskoj.
Snažan zemljotres pogodio je danas Tursku, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres magnitude četiri stepena po Rihterovoj skali zabiljeležen je večeras oko 19:30 časova u Zapadnoj Turskoj.
Epicentar potresa je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 39,2135 i dužine 28,0528. Zasad nema informacija o povrijeđenima i eventualnoj pričinjenoj materijalnoj šteti.
#Earthquake(#deprem) possibly felt 24 sec ago in#Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)October 14, 2025
https://t.co/QMSpuj6Z2H
https://t.co/AXvOM7I4Th
https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!pic.twitter.com/FomPDWnH3D