Snažan zemljotres u Turskoj.

Izvor: x/printscreen/@LastQuake

Snažan zemljotres pogodio je danas Tursku, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres magnitude četiri stepena po Rihterovoj skali zabiljeležen je večeras oko 19:30 časova u Zapadnoj Turskoj.

Epicentar potresa je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 39,2135 i dužine 28,0528. Zasad nema informacija o povrijeđenima i eventualnoj pričinjenoj materijalnoj šteti.