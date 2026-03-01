Supruga srpskog fudbalera morala da se popne na stolicu da oduva svećice: Bivša žena Luke Jovića sve snimila

Atraktivna Ana Rajković juče je proslavila 30. rođendan

Žena golmana Predraga Rajkovića, bivša manekenka Ana Rajković proslavila je juče 30. rođendan, a na mrežama su završili klipovi na kojima se vidi crvena torta na šest spratova.

Nju je sačekalo iznenađenje u vidu balona i vatrometa, a ona nije mogla da sakrije sreću kada je shvatila da joj je Predrag sve priredio u dogovoru sa drugaricama.

Torta je sve oduševila, pogotovo zbog toga što je na sebi imala mašne i zlatne svećice, a Ana i Predrag su se grlili sve vreme, kako se vidi na snimcima koje je napravila bivša izabranica Luke Jovića Anđela Manitašević, koja je sada udata za Nemanju Brankovića.

Slavljenica je blistala u bordo haljini bez brushaltera, a svi su je hvalili da izgleda bolje nego ikada.

Operisala nos pre rođendana

Ana se nedavno pohvalila da je operisala nos, a mnoge devojke su je zasule komentarima na mrežama da otkrije kod kog lekara je radila intervenciju.

