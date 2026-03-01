logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Supruga srpskog fudbalera morala da se popne na stolicu da oduva svećice: Bivša žena Luke Jovića sve snimila

Supruga srpskog fudbalera morala da se popne na stolicu da oduva svećice: Bivša žena Luke Jovića sve snimila

Autor Dragana Tomašević
0

Atraktivna Ana Rajković juče je proslavila 30. rođendan

Supruga srpskog fudbalera morala da se popne na stolicu da oduva svećice Izvor: Instagram/andjela__manitasevic

Žena golmana Predraga Rajkovića, bivša manekenka Ana Rajković proslavila je juče 30. rođendan, a na mrežama su završili klipovi na kojima se vidi crvena torta na šest spratova.

Nju je sačekalo iznenađenje u vidu balona i vatrometa, a ona nije mogla da sakrije sreću kada je shvatila da joj je Predrag sve priredio u dogovoru sa drugaricama.

Pogledajte:

Torta je sve oduševila, pogotovo zbog toga što je na sebi imala mašne i zlatne svećice, a Ana i Predrag su se grlili sve vreme, kako se vidi na snimcima koje je napravila bivša izabranica Luke Jovića Anđela Manitašević, koja je sada udata za Nemanju Brankovića.

Slavljenica je blistala u bordo haljini bez brushaltera, a svi su je hvalili da izgleda bolje nego ikada.

Operisala nos pre rođendana

Ana se nedavno pohvalila da je operisala nos, a mnoge devojke su je zasule komentarima na mrežama da otkrije kod kog lekara je radila intervenciju.

 (Blic, MONDO)

Tagovi

ana rajković rođendan sofija milošević sofija milo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ