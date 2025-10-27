Epicentar potresa je, prema raspoloživim podacima, lociran na deset kilometara od mjesta Sindirgi.
Jak zemljotres jačine 6 stepeni Rihtera registrovan je u ponedeljak, 27. oktobra 2025 u 20.48 časova, na području Turske.
#Earthquake(#deprem) possibly felt 16 sec ago in#Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)October 27, 2025
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!pic.twitter.com/HiBxB95tLD
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar zemljotresa bio je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.
Trenutno nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.