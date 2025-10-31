Suočen sa sve većim prisustvom američkih vojnih snaga na Karibima, predsjednik Venecuele Nikolas Maduro obratio se Rusiji, Kini i Iranu tražeći odbrambene radare, popravke aviona i moguće raketne sisteme.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Suočen sa gomilanjem američkih vojnih snaga na Karibima, predsjednik Venecuele Nikolas Maduro se okreće Rusiji, Kini i Iranu za pomoć u jačanju svojih zastarelih vojnih kapaciteta. Prema internim dokumentima američke vlade, Maduro od saveznika traži odbrambene radare, popravke aviona i potencijalno rakete, izvještava Vašington post.

Maduro je, navodi se, poslao pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem traži radare, popravke aviona i moguće raketne sisteme, dok je od kineskog lidera Si Đinpinga tražio "proširenu vojnu saradnju" i ubrzanu isporuku radarskih sistema.

Istovremeno, ministar saobraćaja Ramon Selestino Velaskez pregovarao je sa Iranom o isporukama dronova i vojne opreme, uključujući GPS ometače i sisteme pasivne detekcije.

"U pismu je Maduro naglasio ozbiljnost percipirane američke agresije na Karibima, predstavljajući američku vojnu akciju protiv Venecuele kao akciju protiv Kine zbog njihove zajedničke ideologije", navodi se u američkim dokumentima.

Rusija ostaje ključni saveznik Venecuele

Rusija ostaje glavna za spas Madura. U nedelju je Iljušin Il-76, jedan od ruskih aviona koje su Sjedinjene Države sankcionisale 2023. godine zbog umiješanosti u trgovinu oružjem i prevoz plaćenika, stigao u Karakas, prestonicu Venecuele, nakon kružnog leta iznad Afrike kako bi izbjegao zapadni vazdušni prostor, prema Flightradar24.

Kremlj je odbio da komentariše pismo, ali je u petak uveče Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da Moskva podržava Venecuelu "u odbrani njenog nacionalnog suvereniteta" i da je "spremna da na odgovarajući način odgovori na zahtijeve naših partnera u svetlu novih pretnji".

Moskva je takođe upravo ratifikovala novi strateški sporazum sa Karakasom. Rusija je saopštila da podržava Venecuelu u odbrani njenog suvereniteta i da "ostaje spremna da pomogne partnerima u svijetlu novih prijetnji".

Američka prisutnost na Karibima pojačava napetosti

Moskva i Karakas nastavljaju saradnju na strateškim projektima, kao što je fabrika municije Kalašnjikov, koja je otvorena ovog leta, a Rusija takođe ima prava na istraživanje velikih naftnih i gasnih polja u Venecueli. Međutim, analitičari smatraju da je rusko interesovanje slabije nego ranije, dok bi kriza mogla da donese Putinu političke koristi skretanjem američke pažnje sa Ukrajine.

Istovremeno, američke vojne operacije u regionu predstavljaju najveći izazov za Madura od 2013. godine. Više od desetak napada na navodne krijumčare droge kod obala Venecuele odnelo je najmanje 61 život, iako Vašington nije ponudio nikakve dokaze koji povezuju brodove sa trgovinom drogom. U region je poslat i najmoderniji američki nosač aviona, USS Džerald Ford.

Kremlj je do sada reagovao uzdržano: ministar Sergej Lavrov izrazio je "ozbiljnu zabrinutost" zbog američkih aktivnosti, a portparol Dmitrij Peskov je rekao da Rusija "poštuje suverenitet Venecuele" i poziva na rešenje u skladu sa međunarodnim pravom.