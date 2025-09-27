Američki vojni zvaničnici rade na planovima za gađanje narko-kartela unutar Venecuele, a udari bi mogli početi za nekoliko nedelja.

Izvor: Profimedia

Američki vojni zvaničnici rade na planovima za gađanje narko-kartela unutar granica Venecuele, a udari bi mogli da otpočnu za nekoliko nedelja, reklo je četvoro izvora za NBC News.

Radi se o dva američka zvaničnika upoznata s planiranjem i još dva izvora upoznata s razgovorima. Svi su govorili pod uslovom anonimnosti jer nisu ovlašćeni da javno iznose detalje.

Eskalacija Trampove politike prema Venecueli

Udar na teritoriji Venecuele bio bi još jedna eskalacija u okviru Trampove kampanje protiv navodnih narko-kartela, kao i dio oštrijeg stava prema vladi u Karakasu.

Tramp je nedavno izjavio da je američka vojska pogodila najmanje tri čamca iz Venecuele za koje se tvrdi da su prevozili drogu, iako nisu za sve napade dati dokazi.

Zvaničnici iz Dominikanske Republike i američke ambasade u toj zemlji potvrdili su da je droga pronađena u vodi poslije jednog od udara.

Fokus na dronove i laboratorije

Planovi se prije svega odnose na upotrebu dronova za gađanje pripadnika i vođa narko-grupa, kao i laboratorija za proizvodnju droga, rekli su izvori. Bijela kuća je u odgovoru NBC njuz uputila na raniju Trampovu izjavu.

"Vidjećemo šta će biti. Venecuela nam šalje kriminalce, narko-dilere i drogu. To je neprihvatljivo. Pentagon je odbio da komentariše navode", istakao je ranije Tramp.

Posrednički pregovori i Madurova ponuda

NBC njuz saznaje da SAD i Venecuela vode razgovore preko bliskoistočnih lidera-posrednika. Visoki zvaničnik administracije tvrdi da je Maduro posrednicima govorio o ustupcima koje bi bio spreman da učini da ostane na vlasti, ne navodeći koje države učestvuju.

"Predsjednik je spreman da upotrebi sve elemente američke moći kako bi zaustavio dotok droge u našu zemlju i priveo odgovorne pravdi", rekao je taj zvaničnik.

Venecuelanska vlada nije odgovorila na zahtijev za komentar, dok Maduro negira umiješanost u trgovinu drogom i tvrdi da SAD pokušavaju da ga zbace s vlasti.

Potencijalne posljedice udara

Politički analitičar Anibal Sančez Ismajel izjavio je za NBC njuz da bi udar na venecuelanskoj teritoriji imao "posljedice od diplomatskih protesta, do jačanja političkih progona onih koje vlast vidi kao saradnike, pa do dodatnog ujedinjenja naroda u odbrani suvereniteta."

SAD su nedavno rasporedile najmanje osam brodova sa više od 4.000 vojnika u vode Karipskog mora i poslale borbene avione F-35 u Portoriko.

"Ne šaljete toliko resursa tamo dole a da ne razmatrate sve opcije", rekao je jedan izvor upoznat sa razmišljanjem administracije.

Ministarstvo pravde SAD podiglo je optužnicu protiv Madura 2020. zbog trgovine drogom, a Trampova administracija tvrdi da on sarađuje s kartelima. Nagrada za njegovo hapšenje nedavno je povećana na 50 miliona dolara. Venecuela nije značajan proizvođač kokaina, ali se smatra ključnom tranzitnom tačkom za letove ka drugim zemljama, piše NBC njuz.

Krajnji cilj je promjena režima u Venecueli?

Zvaničnici administracije ne isključuju i promjenu režima kao cilj. Prema NBC News, strategija je da se Maduro primora na pogrešne poteze koji bi doveli do njegovog pada, bez slanja američkih vojnika na teren.

Državni sekretar Marko Rubio navodno je jedan od glavnih zagovornika smjene režima.

Maduro je ranije ovog mjeseca poslao pismo Trampu u kojem traži otvaranje dijaloga. Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit potvrdila je da je pismo stiglo, ali ga je osudila.

"Bilo je mnogo laži u tom pismu, a stav administracije o Venecueli nije se promijenio. Mi smatramo Madurov režim nelegitimnim", rekla je.

Uprkos tenzijama, SAD i Venecuela sarađuju u nekim oblastima, uključujući deportacione letove - do sada ih je bilo 54.

Specijalni predsjednički izaslanik Ričard Grenel ostaje u kontaktu s Trampom i nastavlja da gura diplomatske opcije, navode izvori.