Američki Stejt department raspisao je najveću nagradu u istoriji za jednog političkog lidera - čak 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Izvor: State Department

Smeđe oči, crna kosa, visok 198 centimetara. Lice predsjednika Venecuele Nikolasa Madura Morosa pojavilo se na stranicama američkog Stejt departmenta, koji nudi nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Međutim, plakat sa nagradom ne pominje njegovu političku karijeru. Ne opisuje ga kao diktatora koji je organizovao prevaru na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Venecueli, kako Vašington vjeruje. Bijela kuća ga je označila kao vođu kartela Sunca i traži ga zbog narkoterorizma, uvoza kokaina i učešća u zavjeri radi krijumčarenja narkotika i oružja.

Izvor: State Department

Ovo je najveća javno poznata nagrada koju su Sjedinjene Države ikada raspisale za političkog vođu, nadmašujući iznos od 25 miliona dolara ponuđenih za lidera Al Kaide Osamu bin Ladena, lidera ISIS-a Abu Bakra el Bagdadija, njegovog naslednika Ajmana el Zavahirija i bivšeg iračkog predsjednika Sadama Huseina.

"Jedan od najvećih dilera"

Nakon početne ponude od 15 miliona dolara, pa 25 miliona dolara, SAD su u avgustu udvostručile nagradu za informacije o Maduru, optužujući ga da je "jedan od najvećih narko dilera na svijetu".

Kartel Sunca je narkoteroristička mreža koja vjjerovatno doseže do samog vrha čavističkog režima i povezuje ga sa najmoćnijim kriminalnim snagama u Meksiku i Kolumbiji. Naziv potiče iz 1993. godine, kada su na vidjelo izašle veze dva generala venecuelanske Nacionalne garde sa trgovinom drogom. "Sunce" je referenca na oznake koje vojno osoblje nosi na svojim uniformama, izvještava El Pais.

Potraga za kartelom Sunca postala je centar sukoba između Venecuele i Sjedinjenih Država. Tri decenije kasnije, termin se proširio i obuhvatio je navodne veze čavizma sa organizovanim kriminalom. Vašington ga je nedavno koristio gotovo naizmjenično sa grupom "Tren de Aragua", uprkos tome što je riječ o posebnoj organizaciji.

"Kartel Sunce je venecuelanska organizacija za trgovinu drogom sastavljena od najviših vojnih lica i zvaničnika", navodi se u jednom od pravnih slučajeva koje je pokrenula Bijela kuća.

Američke vlasti vjeruju da je organizaciju prvobitno predvodio Čavez, dodajući da je nakon njegove smrti 2013. godine, Maduro preuzeo predsjedničku funkciju i vodio masovne operacije trgovine kokainom. SAD tvrde da su drugi značajni venecuelanski zvaničnici direktno podređeni njemu Diosdado Kabeljo, drugi čovjek režima Vladimir Padrino, ministar odbrane, bivši potpredsjednik Tarek El Aisami i Maikel Moreno, sudija Vrhovnog suda.

Ugo Čavez

Izvor: Profimedia

"To je atipični kartel: kriminalna struktura unutar venecuelanske države, neformalna korupcijska mreža koja ne odgovara jednom vođi", objašnjava izvršna direktorka nevladine organizacije "Transparency International" za Venecuelu, Mercedes de Freitas. Ova difuzna priroda, za razliku od krute hijerarhije koja se pripisuje poznatijim kartelima, bila je predmet debate među stručnjacima i političarima.

Fil Ganson, viši analitičar u Venecueli, sumnja da je zaista riječ o kartelu: "Nikada nije bilo jasnih dokaza da takva organizacija postoji", i on nije jedini skeptik: "Kartel Sunca ne postoji; to je krajnje desničarski izmišljeni izgovor za svrgavanje vlada koje im se ne pokoravaju", rekao je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro prošle nedelje. "Međutim, ono što postoji jesu jaki dokazi o vezama između nekoliko komandanata Oružanih snaga i trgovine drogom; to su dvije različite stvari", objašnjava Ganson.

Stručnjaci ističu da je veliki dio kriminala u Venecueli rezultat osobenosti zemlje, kao što su blokada koju su uvele SAD, kriza izazvana lošim ekonomskim upravljanjem i porasta koruptivnih paktova za kupovinu lojalnosti. Postoje sindikati trgovine ljudima koji kapitalizuju na masovnom egzodusu Venecuelanaca ili švercu benzina, nafte, plemenitih metala i drugih minerala. Ovi savezi sa narko-bandama i milicijama su široko dokumentovani, posebno u pograničnom području sa Kolumbijom.

"Aktivnosti kriminalnih grupa u Venecueli nisu strane državi. Maduro je dio čvorova koji upravljaju ovim mrežama, zarađuje mnogo novca i nadoknađuje nedostatak legitimiteta održavanjem ove strukture", tvrdi Freitas. Raspodjela tajnog profita, tvrdi on, ključna je za politički opstanak režima.