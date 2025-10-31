Administracija Donalda Trampa, prema pisanju "Majami Heralda", spremna je da izvrši vojne napade na Venecuelu - moguće već danas. Prema navodima američkih medija, mete bi mogli biti vojni objekti, luke i aerodromi koje kontroliše režim Nikolasa Madura.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa se sprema da izvrši napade na vojne objekte u Venecueli, što bi moglo da se desi već danas, javlja list Majami herald.

Forbs prenosi da će time eskalirati napadi federalnih vlasti SAD na narko-kartele i režim venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

"Trampova administracija je donijela pozitivnu odluku o kopnenim napadima u Venecueli", objavio je dnevnik sa Floride pozivajući se na anonimne izvore koji kažu da bi napadi mogli da počnu "bilo kog trenutka", u roku od nekoliko sati ili dana od objave teksta Majami heralda u petak ujutru po lokalnom vremenu.

Ova vijest dolazi nakon što je Volstrit džurnal sinoć objavio da Bijela kuća razmatra vazdušne napade na mete u Venecueli, iako u to vrijeme još nije odlučila da ih izvrši.

Planirani napadi su dio šireg napora koji Trampova administracija vodi protiv Madurove vlade u Venecueli, pošto Bijela kuća tvrdi da Maduro vodi operaciju trgovine drogom u zemlji, što je venecuelanski lider negirao.

Nije jasno gdje bi tačno mogli da se dogode ti napadi, iako je Volstrit džurnal izvestio da bi mete vjerovatno bile luke, aerodromi i pomorski objekati koje kontroliše venecuelanska vojska i navodno se koriste za trgovinu drogom.

Bilo kakvi kopneni napadi u Venecueli označili bi eskalaciju napora Trampove administracije u regionu, nakon što su SAD ranije izvodile napade na brodove kod obale južnoameričke zemlje, tvrdeći da su brodovi švercovali drogu.

Izvori koje je naveo Majami herald "odbili su da kažu" da li bi sam Maduro bio meta u planiranim napadima Trampove administracije.