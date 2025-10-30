Ruski dron napao benzinsku pumpu u Sumiju, povređene četiri osobe, uključujući direktora lokalne TV, spasioci uklonili oštećenja i obijezbedili bezbjednost.

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Ruski napad dronom na ukrajinski grad Sumi povrijedio je najmanje četiri osobe, uključujući i direktora lokalne televizijske stanice, saopštile su lokalne vlasti 30. oktobra.

Rusi su izveli napad Italmas dronom dugog dometa, gađajući benzinsku pumpu, napisao je gradonačelnik Artem Kobzar na Telegramu.

"Spasioci su bili na licu mjesta, pregledali teren, uklonili oštećene objekte i obezbijedili protivpožarnu bezbjednost", saopštila je Služba za vanredne situacije Sumija.

Četiri civila su povrijeđena, uključujući šefa Sumy Channela, Maksima Tkačova.

Prema Institutu za masovne informacije (IMI), Tkačov je u trenutku napada već natočio gorivo u automobil.

"Maksim Tkačov trenutno je u bolnici sa probojnim ranama na nogama. Takođe ima potres mozga", navodi IMI.

Napad dronom pogodio je benzinsku pumpu u Sumiju 30. oktobra, povredivši četiri osobe. Spasioci su pregledali teren, uklonili oštećene objekte i obezbijedili protivpožarnu bezbjednost. U poslednjim mjesecima Rusija je pojačala napade na benzinske pumpe u područjima blizu fronta. Poslednji napad u Sumiju dogodio se 18. oktobra, kada su povređene dvije osobe, izvijestio je guverner Oleh Grigorov.

Tokom noći 30. oktobra Rusija je izvela masovni raketni i dronski napad na energetsku infrastrukturu, usmrtivši tri osobe i povredivši najmanje 27. Ruske snage pogodile su više termoelektrana u raznim regionima Ukrajine, saopštila je DTEK, najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini.

Rusija redovno napada ukrajinske gradove i kritičnu infrastrukturu dronovima i raketama, dok Moskva nastavlja svoj rat protiv Ukrajine.