Ukrajinske padobranske, vazdušno-jurišne snage oslobodile su selo Kučeriv Jar u Donjeckoj oblasti i tom prilikom zarobile 50 ruskih vojnika.

Izvor: screenshot YT/militarnyi_anzh

Ukrajinske padobranske snage oslobodile su selo Kučeriv Jaru Donjeckoj oblasti, pri čemu su zarobili više od 50 ruskih vojnika i spasili civile koje su navodno držale ruske snage.

"Oslobođenje Kučeriv Jara predstavlja još jedan važan lokalni uspjeh za ukrajinske snage na donjeckom ratištu, gdje su se borbe poslednjih nedelja intenzivirale" piše Euromaidan Press.

Detalji operacije

Operaciju oslobađanja izveli su pripadnici 132. posebne izviđačke brigade vazdušno-jurišnih snaga na frontu kod Dobropilja.

Posle kratkog izviđanja i niza preciznih udara, ukrajinske jedinice uspešno su probile ruske odbrambene linije i preuzele potpunu kontrolu nad naseljem.

Tokom akcije zarobljeno je više od 50 ruskih vojnika. Svi zarobljenici predati su nadležnim organima na dalje postupanje.

Spasavanje civila i presretnuta komanda

Prilikom čišćenja terena, ukrajinski vojnici otkrili su civile koji su bili zatočeni u podrumima. Odmah su evakuisani na sigurno pa im je pružena sva potrebna pomoć.

Prema svjedočenju meštana, ruskim vojnicima je prije povlačenja bilo naređeno da "ne uzimaju civile žive". Ovu tvrdnju potvrdile su i presretnute komunikacije koje je objavila Služba bezbjednosti Ukrajine.

Stanje na frontu

Sektor Dobropilja postao je jedno od najžešćih frontova od avgusta 2025. godine, kada su ruske snage napredovale petnaestak kilometara, ugrozivši pravce snabdijevanja za Pokrovsk i Kostjantinivku.

Međutim, ukrajinske elitne jedinice pokrenule su protivnapad, razdvojivši ruski ekser na manje džepove. Iako je Rusija na tom području koncentrisala gotovo 100.000 vojnika, ukrajinski protivnapadi uspjeli su da povrate kontrolu nad nekoliko naselja i poremete ruske planove za dalje napredovanje.