Ruska vojska je izvela snažan napad na najveći privatni rudnik uglja DTEK u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine. Skoro 200 rudara zarobljeno pod zemljom.
Ruske snage su tokom noći gađale rudnik uglja kojim upravlja najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini- DTEK u Dnjepropetrovskoj oblasti, a skoro 200 rudara ostalo je zarobljeno pod zemljom, navela je kompanija u nedelju.
Napad se dogodio tačno tri godine nakon što je Moskva pokrenula kampanju za uništavanje ukrajinske elektroenergetske mreže – strategiju koju ponovo koristi svake zime kako bi Ukrajina uronila u mrak i hladnoću.
росіяни вже вчетверте масовано атакували наші вугільні підприємства за останні два місяці. Сьогодні — шахту на Дніпропетровщині.— ДТЕК (@DTEK_Ukraine)October 19, 2025
Під землею в цей час були 192 наших колег, зараз евакуюємо їх на поверхню.pic.twitter.com/fAGJobiEjh
"Uoči grejne sezone, neprijatelj je ponovo udario na energetski sektor Ukrajine. Tokom napada, 192 zaposlena su bila pod zemljom. Evakuacija naših kolega ka površini je u toku", saopštila je kompanija DTEK na platformi "Iks".
Serija ruskih udara na rudnike i energetska postrojenja
Kompanija je potvrdila da je ovaj napad četvrti po redu na njene pogone za eksploataciju uglja u poslednja dva mjeseca.
Earlier in the day,#DTEKshared a statement on@X: “On the eve of the heating season, the enemy once again struck#Ukraine’s energy sector.#Dnipropetrovskhttps://t.co/Au28E6y9MZ— ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala)October 20, 2025
During the attack, 192 employees were underground. The evacuation of our colleagues to the…pic.twitter.com/3pYVHcfyJS
U prethodnom napadu, 26. avgusta, u ruskom udaru na drugi DTEK-ov rudnik, poginuo je jedan radnik, a trojica ih je ranjeno.
Istog dana, granatiranje u blizini grada Dobropiljaprekinulo je napajanje strujom u nekoliko lokalnih rudnika, što je privremeno zarobilo stotine rudara pod zemljom, prije nego što su svi spaseni.
Ugalj ima presudnu ulogu u snabdijevanju termoelektrana u Ukrajini, koje obezbjeđuju toplotu i električnu energiju milionima domaćinstava.
Nakon još jednog uzastopnog ruskog napada na ukrajinsku energetsku mrežu u petak, predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Kremlj pokušava da pretvori ukrajinsku teritoriju u "ostrvo opasnosti i patnje."
(Kurir.rs/Kyiv Post/Prenio: V.M.)