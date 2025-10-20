Ruska vojska je izvela snažan napad na najveći privatni rudnik uglja DTEK u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine. Skoro 200 rudara zarobljeno pod zemljom.

Ruske snage su tokom noći gađale rudnik uglja kojim upravlja najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini- DTEK u Dnjepropetrovskoj oblasti, a skoro 200 rudara ostalo je zarobljeno pod zemljom, navela je kompanija u nedelju.

Napad se dogodio tačno tri godine nakon što je Moskva pokrenula kampanju za uništavanje ukrajinske elektroenergetske mreže – strategiju koju ponovo koristi svake zime kako bi Ukrajina uronila u mrak i hladnoću.

росіяни вже вчетверте масовано атакували наші вугільні підприємства за останні два місяці. Сьогодні — шахту на Дніпропетровщині.



Під землею в цей час були 192 наших колег, зараз евакуюємо їх на поверхню.pic.twitter.com/fAGJobiEjh — ДТЕК (@DTEK_Ukraine)October 19, 2025

"Uoči grejne sezone, neprijatelj je ponovo udario na energetski sektor Ukrajine. Tokom napada, 192 zaposlena su bila pod zemljom. Evakuacija naših kolega ka površini je u toku", saopštila je kompanija DTEK na platformi "Iks".

Serija ruskih udara na rudnike i energetska postrojenja

Kompanija je potvrdila da je ovaj napad četvrti po redu na njene pogone za eksploataciju uglja u poslednja dva mjeseca.

Earlier in the day,#DTEKshared a statement on@X: “On the eve of the heating season, the enemy once again struck#Ukraine’s energy sector.#Dnipropetrovskhttps://t.co/Au28E6y9MZ

During the attack, 192 employees were underground. The evacuation of our colleagues to the…pic.twitter.com/3pYVHcfyJS — ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala)October 20, 2025

U prethodnom napadu, 26. avgusta, u ruskom udaru na drugi DTEK-ov rudnik, poginuo je jedan radnik, a trojica ih je ranjeno.

Istog dana, granatiranje u blizini grada Dobropiljaprekinulo je napajanje strujom u nekoliko lokalnih rudnika, što je privremeno zarobilo stotine rudara pod zemljom, prije nego što su svi spaseni.

Ugalj ima presudnu ulogu u snabdijevanju termoelektrana u Ukrajini, koje obezbjeđuju toplotu i električnu energiju milionima domaćinstava.

Nakon još jednog uzastopnog ruskog napada na ukrajinsku energetsku mrežu u petak, predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Kremlj pokušava da pretvori ukrajinsku teritoriju u "ostrvo opasnosti i patnje."

