Šef ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, kaže da bi rat u Ukrajini mogao da se završi u narednih sat vremena, piše "Rojters". On se nalazi u službenoj poseti Saudijskoj Arabiji.

"Sigurni smo da smo na putu ka miru i kao mirotvorci mi to moramo da ostvarimo. Moskva i Vašington su blizu diplomatskog rešenja za sukob u Ukrajini", rekao je on prilikom posjete u Rijadu.

On je, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele novi paket sankcija Rusiji koje ciljaju ruske naftne gigante "Rosnjeft" i "Gasprom", bio u službenoj posjeti Vašingtonu. Takođe, Dmitrijev je deo pregovaračkog tima sa Sjedinjenim Državama za rat u Ukrajini.

Da podsjetimo, sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina je trebalo da se održi prošle ili ove nedelje u Budimpešti, ali je on otkazan. Nakon toga je Rusija testirala projektil Burevestnik što je razbjesnelo američkog predsjednika koji je odmah zaprijetio Rusiji.

