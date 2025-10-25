Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ponestaje novca, vojnika i ideja za nastavak rata protiv Ukrajine, ističući da je sada vrijeme za pojačani pritisak i sankcije kako bi se postigao pravedan mir.

Izvor: EPA-EFE/RUSSIAN PRESIDENT PRESS/ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ponestaje resursa za nastavak rata protiv Ukrajine i da je vrijeme za pojačani pritisak na Rusiju kako bi se postigao pravedan mir. Izjavu je dao na konferenciji za novinare nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Londonu.

"Nestaje mu novca, vojnika i ideja"

Rute smatra da situacija na liniji fronta jasno pokazuje neefikasnost ruske strategije i ogromnu cijenu koju Moskva plaća za neznatne pomake na terenu.

"U Ukrajini, Putin osvaja veoma malo novog teritorija na ratištu, a tamo gdje postoje marginalni dobici, oni dolaze uz ogromnu cijenu. Stotine hiljada Rusa ginu zbog Putinove sumanute agresije. Ukrajina se i dalje hrabro brani, naša podrška im pomaže. Istina je da Putinu ponestaje novca, vojnika i ideja", rekao je Rute.

Pojačati podršku i sankcije

Naglasio je da je upravo sada trenutak za povećanje pritiska na Rusiju. U tom kontekstu pozdravio je nedavne najave evropskih saveznika i Kanade o pružanju dodatne vojne pomoći Ukrajini, kao i odobrenje 19. paketa sankcija.

"Razvoj događaja na ratištu pokazuje da naša podrška Ukrajini funkcioniše i moramo je nastaviti. Moramo tu podršku upariti sa sankcijama i ekonomskim pritiskom na Rusiju", naglasio je.

Generalni sekretar NATO-a izrazio je optimizam u pogledu zapadnog jedinstva, spominjući "dobre rasprave" ove nedelje u Vašingtonu, Briselu i Londonu, koje po njegovom mišljenju ukazuju na kretanje u pravom smeru za okončanje rata.

Podsjetimo, Rute se 13. oktobra narugao stanju ruske mornarice, primetivši da je pomorsko prisustvo Moskve u Sredozemlju praktično nestalo.