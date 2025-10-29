Prema najnovijoj procjeni američkih obavještajnih službi, Vladimir Putin je odlučniji nego ikada da nastavi rat u Ukrajini i ostvari pobjedu na bojnom polju, jer ne vidi znakove za kompromis uprkos naporima Donald Trump‑a za mir.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Prema najnovijoj procjeni američkih obaveštajnih službi, ruski predsjednik Vladimir Putin odlučniji je nego ikada da nastavi rat u Ukrajini i ostvari pobedu na bojnom polju.

U analizi koja je ovog meseca predstavljena članovima Kongresa, navodi se da obavještajne agencije ne vide nikakve znake da je Rusija spremna na kompromis, uprkos naporima američkog predsjednika Donalda Trampa da posreduje u mirovnim pregovorima, piše NBC News.

Putin istrajan uprkos gubicima

Ova procjena u skladu je sa stavovima američkih i zapadnih obavještajnih službi još od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Ipak, visoki američki zvaničnici sada vjeruju da je Putin u svojim stavovima tvrđi nego ikada. Suočen sa ogromnim gubicima vojnika i ekonomskim problemima u zemlji, Putin je, prema obaveštajnim podacima, odlučan da osvoji ukrajinsku teritoriju kako bi opravdao ogromne ljudske i finansijske žrtve rata.

Tramp gubi strpljenje i uvodi sankcije

Kao jasan znak rastuće frustracije, predsjednik Tramp je prošle nedelje otkazao planirani sastanak s Putinom u Budimpešti i po prvi put od povratka na dužnost u januaru uveo kaznene mjere protiv Moskve. Nove sankcije usmjerene su na dvije velike ruske naftne kompanije.

"Jednostavno sam osjetio da je vrijeme", izjavio je Tramp novinarima, opisujući nove sankcije kao "ogromne". Dodao je da se nada da "neće dugo trajati" i da će "rat uskoro biti okončan".

Bijela kuća odbila je da komentariše obavještajnu procjenu, pozivajući se na Trampove javne izjave. "Predsjednik je jasno rekao da je vrijeme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor o okončanju rata", naveo je jedan zvaničnik.

Od obećanja do neuspjelih pregovora

Tramp je dugo obećavao da će posredovati u okončanju rata i tokom kampanje tvrdio da će obezbijediti mir u roku od 24 sata od povratka u Bijelu kuću. Međutim, njegovi dosadašnji pokušaji da ubedi Rusiju na prekid vatre nisu urodili plodom.

Njegova retorika poslednjih mjeseci postaje sve oštrija, a frustracija prema Putinu sve očiglednija. "Svaki put kad razgovaram s Vladimirom, imamo dobre razgovore, a onda oni nikuda ne vode", rekao je Tramp prošle nedelje.

Ukrajinci tražili Tomahawke, Tramp odustao

Ukrajinski zvaničnici i evropske vlade više puta su tražili od Trampa da izvrši pritisak na Rusiju kroz isporuku oružja i sankcije. Tramp je razmatrao mogućnost slanja američkih krstarećih raketa **Tomahawk** Ukrajini, ali je od toga odustao nakon telefonskog razgovora s Putinom.

Uvođenje sankcija ruskim naftnim kompanijama predstavlja prvi put da je Tramp ispunio pretnje i uveo ekonomske mjere Moskvi.

Može li pritisak promijeniti Kremlj?

Evropski diplomate, bivši američki obavještajci i analitičari smatraju da bi kombinacija novih sankcija, ukrajinskih napada dronovima na ruska energetska postrojenja i evropskog naoružavanja Kijeva mogla vremenom da promijeni računicu Kremlja.

Ipak, put do mira i dalje je neizvjestan. Samit na Aljasci u avgustu, koji je Bijela kuća predstavila kao obećavajući korak, nije doneo pomak. Rat se nastavlja nesmanjenom žestinom, dok Rusija ostaje pri svojim tvrdim zahtevima, razoružanje Ukrajine, zabrana njenog ulaska u NATO i odbacivanje zapadnih mirovnih snaga.