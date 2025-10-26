Manje ruske pešadijske grupe prodrele u Pokrovsk, u toku ulične borbe. Ukrajinske snage neutralizuju napade i oslobađaju teritorije.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Situacija u ukrajinskom gradu Pokrovsku i okolini izuzetno je napeta nakon što su manje ruske pešadijske grupe uspele da se infiltriraju u grad, gde se sada vode ulične borbe.

Prema najnovijim informacijama Glavnog štaba Oružanih snaga Ukrajine, oko 200 ruskih vojnika prodralo je u gradsko područje, a ruske snage, koje imaju brojčanu nadmoć, nastavljaju da eskaliraju ofanzivu, prenose ukrajinski mediji.

Stabilizacija fronta

Ukrajinske trupe, raspoređene na periferiji i unutar samog Pokrovska, ulažu ogromne napore da stabilizuju situaciju.

"U naselju su u toku oružani sukobi, a aktivno deluju bespilotne jedinice. Neprijateljski pokušaji da napreduju dublje u grad i učvrste se u urbanim područjima suzbijaju se specijalnim operacijama usmerenim protiv diverzanata", saopštio je Glavni štab.

Dodali su da ukrajinske odbrambene snage nastavljaju da lociraju, uništavaju ili zarobljavaju ruske vojnike koji pokušavaju da iskoriste brojčanu prednost za prodor.

Rusi šalju oklopnjake u juriš

Glavni štab opisao je borbe kao "vrlo dinamične i intenzivne", ističući da je Rusija poslednjih dana pojačala upotrebu oklopnih vozila u jurišnim operacijama. Samo u poslednjih pet dana zabeležena je 41 jurišna akcija oklopnim vozilima duž čitave linije fronta.

"Neprijateljsko ljudstvo i tehnika su neutralisani. Juče su kod Pokrovska uništeni jedno oklopno borbeno vozilo i dva motocikla. Još jedno oklopno vozilo uništeno je kod Balahana. Drugim rečima, sva vozila koja je neprijatelj poslao u te napade su uništena", navodi se u saopštenju.

Na širem području, posebno na pravcu Očeretine (Dobropilja), ruske snage su u poslednja dva meseca pretrpele ogromne gubitke. Prema podacima Glavnog štaba, ubijeno je više od 15.700 vojnika, a uništeno je 36 tenkova, 121 oklopno borbeno vozilo, 162 artiljerijska sistema i gotovo 4.700 dronova, uz stotine drugih vozila.

Uspeh uprkos Pokrovsku

Uprkos teškoj situaciji u samom Pokrovsku, ukrajinske snage beleže uspehe u sektoru Očeretine. U poslednjih deset dana ponovo su preuzele kontrolu nad naseljima Kučeriv Jar i Suhjetske.

"Od 21. avgusta 2025. situacija u ovom sektoru se stabilizovala. Kontrola nad devet naselja je obnovljena, a još devet je očišćeno od neprijateljskih diverzantskih grupa", saopštila je ukrajinska vojska.

Do 26. oktobra ukrajinske snage su oslobodile ukupno 185,6 kvadratnih kilometara teritorije u pokrovskom okrugu Donjecke oblasti.

Vaše mišljenje nam je važno, ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:25 "Zelenski se trudi da Tramp i Putin ne odluče sudbinu njegove države" Da li će rat u Ukrajini biti završen? Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO/Index)