Putin je saopštio da je odložen sastanak sa Trampom u Budimpešti.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin saopštio je danas ruskim novinarima da je sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u prijestonici Mađarske - Budimpešti - odložen, prenosi "Sputnjik". Oni su telefonom razgovarali krajem prethodne nedelje kada su potvrdili da žele novi sastanak i odabrali su Budimpeštu, ali je sada ruski predsjednik otkrio nove detalje kada je saopštio i da je sastanak odložen do daljnjeg.

"U našem poslednjem telefonskom razgovoru, i sam sastanak i njegova lokacija, predložila je američka strana. Za takav samit potrebne su pripreme, dijalog je uvijek bolji od nastavka rata.

Nijedna zemlja koja poštuje sebe niti narod koji poštuje sebe nikada ne odlučuje ništa pod pritiskom. Odgovor Rusije, u slučaju da izvođenje napada raketama 'tomahavk' na teritoriju Rusije bude ozbiljno, biće zapanjujući", izjavio je Putin.

Da podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je bio na sastanku kod Trampa u Bijeloj kući u petak 17. oktobra kada su pregovarali o eventualnoj isporuci "tomahavk" raketa. Zasad je odgovor Trampa da te projektile ne pošalje Ukrajini što predstavlja "crvenu liniju" za Rusku Federaciju.