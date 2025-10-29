Ukinute su američke sankcije Miloradu Dodiku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC) donijelo je odluku o ukidanju sankcija za više osoba i firmi iz Republike Srpske, a na spisku se nalazi i Milorad Dodik, prenosi "Avaz". Sankcije su ukinute njegovim članovima porodice, Željki Cvijanović i drugim njemu bliskim saradnicima.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), koje deluje kao deo američkog Ministarstva finansija, objavilo je cijeli spisak osoba i firmi kojima su ukinute sankcije. To su Milorad Dodik, članovi njegove porodice Igor i Gorica Dodik, kao i kompanije koje su povezane sa njima, to su Alternativna televizija (ATV), Infinity Media, Prointer ITSS, Agape restoran, Fruit Eco, Agro Voće, Global Liberty, Sirius 2010, Nimbus Innovations, Best Service i druge.

Pored Dodika i članova njegove porodice, ukinute su sankcije brojnim funkcionerima Republike Srpske. To su: Željka Cvijanović, Radovan Višković, Nenad Stevandić, Siniša Karan, Srebrenka Golić, Petar Đokić, Staša Košarac, Džerard Selman, Rajko Kuzmanović, Alen Šeranić, Dragan Stanković, Duško Perović i drugi.

Da podsjetimo, Milorad Dodik je bio pod američkim sankcijama od 2017. godine zbog, kako je tada navelo američko Ministarstvo finansija, "opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma i korupcije". Pored ove odluke, OFAC je objavio i novo Opšte odobrenje broj 129, koje se odnosi na transakcije povezane sa kompanijama Rosneft Deutschland GmbH i RN Refining & Marketing GmbH, kao i izmijenjeno često postavljano pitanje (FAQ 1216).