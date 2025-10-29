Ukinute su američke sankcije Miloradu Dodiku.
Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC) donijelo je odluku o ukidanju sankcija za više osoba i firmi iz Republike Srpske, a na spisku se nalazi i Milorad Dodik, prenosi "Avaz". Sankcije su ukinute njegovim članovima porodice, Željki Cvijanović i drugim njemu bliskim saradnicima.
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), koje deluje kao deo američkog Ministarstva finansija, objavilo je cijeli spisak osoba i firmi kojima su ukinute sankcije. To su Milorad Dodik, članovi njegove porodice Igor i Gorica Dodik, kao i kompanije koje su povezane sa njima, to su Alternativna televizija (ATV), Infinity Media, Prointer ITSS, Agape restoran, Fruit Eco, Agro Voće, Global Liberty, Sirius 2010, Nimbus Innovations, Best Service i druge.
Treasury has announced the removal of around 30 individuals and nearly 20 companies linked to Milorad#Dodikfrom the#sanctionslist.— Adi Ćerimagić (@adicerimagic)October 29, 2025
Those delisted include Dodik himself, his senior political allies such as Zeljka#Cvijanovic, Nenad#Stevandic, Sinisa#Karan, Radovan…pic.twitter.com/TpC0osxBM1
Pored Dodika i članova njegove porodice, ukinute su sankcije brojnim funkcionerima Republike Srpske. To su: Željka Cvijanović, Radovan Višković, Nenad Stevandić, Siniša Karan, Srebrenka Golić, Petar Đokić, Staša Košarac, Džerard Selman, Rajko Kuzmanović, Alen Šeranić, Dragan Stanković, Duško Perović i drugi.
Ukinute američke sankcije Dodiku: Ministarstvo finansija objavilo spisak osoba koje su skinute sa liste
Da podsjetimo, Milorad Dodik je bio pod američkim sankcijama od 2017. godine zbog, kako je tada navelo američko Ministarstvo finansija, "opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma i korupcije". Pored ove odluke, OFAC je objavio i novo Opšte odobrenje broj 129, koje se odnosi na transakcije povezane sa kompanijama Rosneft Deutschland GmbH i RN Refining & Marketing GmbH, kao i izmijenjeno često postavljano pitanje (FAQ 1216).